'Чтоб на границу с Украиной не отправили'. Российского футболиста 'бусифицировали' по дороге на работу. Он 'в полном ах*е' и 'плачет'

Полузащитника клуба "Эгриси" Табриза Ибрагимова, выступающего в российской футбольной Медиалиге, отправили в военкомат утром 4 декабря, когда он шел на съемки. По словам 24-летнего спортсмена, его перевели из нескольких военкоматов и направили на призывной пункт, несмотря на то, что он состоит на воинском учете в Ростовской области. Однако сейчас его отправляют в Наро-Фоминск.

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Ибрагимов признался, что шокирован происходящим. Он отметил, что у него осталось множество незаконченных дел, проектов и договоренностей, но сейчас он ограничен в возможностях для их завершения.

"Не знаю, вообще законно это или нет, но я должен был служить в Ростовской области, так как нахожусь там на воинском учете. Но сейчас меня отправляют в Наро-Фоминск. Я в полном ах*е и не скрываю этого. Ужасные два дня. Единственные моменты, когда я счастлив и чувствую себя свободным, когда я плачу. И не скрываю это, я сдался", – написал Ибрагимов у себя в Telegram-канале.

Спортсмен сообщил, что держит связь через свою девушку Яну, и пообещал сообщать новости по мере возможности.

В клубе "Эгриси" подтвердили, что ситуация реальна и не является шуткой или розыгрышем. Ибрагимов ранее играл в Медиалиге за такие команды, как ФК "Деньги", "БроукБойз", FC Bus и "Эгриси", а также занимался редакторской работой в различных проектах.

Большинство российских болельщиков в комментариях отказались поддерживать Ибрагимова.

"Ничего не понял. Парню 24 года, не служил, отсрочки нет, будь любезен прибыть в военкомат и отбыть по месту службы. Какие бабы, слезы, проекты? Инфантил полный", "Ноет как слюнтяй как будто его на фронт отправляют. Послужит годик в стройбате и обратно в эту клоунаду вернется", – недоумевают фанаты.

Другие желают футболисту не попасть на войну с Украиной.

"Ну медиалига не повод отказа от службы, но пожелаем, чтоб на границу с Украиной не отправили и вернулся живой и здоровый", – пишут юзеры.

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