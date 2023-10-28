'Что это было?' Загадочный случай в немецком футболе вызвал ажиотаж в сети. Видео

Необычная ситуация с участием арбитра произошла в матче 10-го тура второй Бундеслиги. В поединке между "Падерборном" и "Санкт-Паули" главный арбитр Мартин Педерсен якобы показал желтую карточку четвертому рефери, который стоял с цифровым табло и проводил замены.

На 81-й минуте тренер хозяев решил внести изменения в состав. Два игрока уже ждали у боковой линии, чтобы войти. За ними находился мужчина с характерной световой панелью с номерами футболистов. Внезапно рефери Мартин Педерсен указал на него, подошел и показал ему "горчичник".

Видео дня

Этот момент вызвал бурное обсуждение в сети. Фанаты не поняли, как такое возможно, что один рефери сделал предупреждение другому.

За несколько дней видео собрало порядка миллиона лайков и больше 2000 комментариев.

Некоторые юзеры объяснили произошедшее тем, что человеком с табло был не судья, а один из сотрудников тренерского штаба "Падеборна".

Именно принимающая сторона отвечает за техническое сопровождение замен. Настоящий же четвертый арбитр находится за кадром и лишь в какой-то момент в левой нижней части экрана видна его правая рука.

Судя по всему, арбитр из Штутгарта посчитал, что сотрудник Падерборна умышленно затягивал время и поэтому наказал его. На тот момент "Падерборн" проигрывал со счетом 1:2, поэтому намеренно задерживать игру было бы абсурдно.

Однако ситуация оказала мотивирующее воздействие на хозяев, ведь буквально через минуту они сравняли счет – 2-2. Филип Бильбия забил гол, и ему ассистировал только что вышедший на поле Сирольд Конте. Результат не поменялся до конца матча.

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