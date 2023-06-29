Чешский тренер – украинскому игроку: ублюдок, вместо того, чтобы воевать, играешь здесь в футбол
В любительском чемпионате Чехии по футболу случился скандал с участием украинского игрока Марьяна Федишина, выступающего с января за "Горомержице" из одноименной общины. Во время матча против "Велке Пржилеп" 22-летнего украинца оскорбил тренер команды соперника Ян Котвас, сообщает denik.cz.
Иницидент произошел незадолго до конца первого тайма. После жесткого фола судья дал Федишину желтую карточку. Нарушение вызвало бурную реакцию у игроков "Велке Пржилеп", из-за чего на поле возникла потасовка. В какой то момент Котвас крикнул: "Ты украинский ублюдок, вместо того, чтобы воевать, ты играешь здесь в футбол".
"Марьян маленький и ловкий, обошел соперника на линии и сбил его. Игроки покричали немного, что-то сказали друг другу, но ничего серьезного, просто обмен мнениями. И тогда со скамейки запасных раздались ужасные оскорбления", – сказал Томаш Пилик, игрок "Горомержице".
Происшествие попало под расследование дисциплинарного комитета. Хотя вышеупомянутые слова были подтверждены делегатом матча, судьей и игроками "Горомержице", Котвас отрицает свою вину. Он также отказался от комментариев журналистам.
"Он постоянно настаивает на своей невиновности. Он оспаривает практически все утверждения. Но этих заявлений, которые мы услышали, достаточно", — сказал Мартин Опатрны, глава дисциплинарной комиссии по Праге.
Так как Котвас служит в чешской армии подполковником, до дело было передано военной полиции, добавил Опатрны. В то время как по футбольным меркам за такое оскорбление в Чехии можно "всего лишь" отделаться штрафом до 100 000 крон и запретом на деятельность (до пятнадцати лет), на гражданском уровне дело может принять плохой оборот для обвиняемого.
Действия Котваса подпадают под статью 355 Уголовного кодекса Чехии: "Клевета на нацию, расу, этническую или другую группу лиц" и подлежат наказанию в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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