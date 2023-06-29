Чешский тренер – украинскому игроку: ублюдок, вместо того, чтобы воевать, играешь здесь в футбол

В любительском чемпионате Чехии по футболу случился скандал с участием украинского игрока Марьяна Федишина, выступающего с января за "Горомержице" из одноименной общины. Во время матча против "Велке Пржилеп" 22-летнего украинца оскорбил тренер команды соперника Ян Котвас, сообщает denik.cz.

Видео дня

Иницидент произошел незадолго до конца первого тайма. После жесткого фола судья дал Федишину желтую карточку. Нарушение вызвало бурную реакцию у игроков "Велке Пржилеп", из-за чего на поле возникла потасовка. В какой то момент Котвас крикнул: "Ты украинский ублюдок, вместо того, чтобы воевать, ты играешь здесь в футбол".

"Марьян маленький и ловкий, обошел соперника на линии и сбил его. Игроки покричали немного, что-то сказали друг другу, но ничего серьезного, просто обмен мнениями. И тогда со скамейки запасных раздались ужасные оскорбления", – сказал Томаш Пилик, игрок "Горомержице".

Происшествие попало под расследование дисциплинарного комитета. Хотя вышеупомянутые слова были подтверждены делегатом матча, судьей и игроками "Горомержице", Котвас отрицает свою вину. Он также отказался от комментариев журналистам.

"Он постоянно настаивает на своей невиновности. Он оспаривает практически все утверждения. Но этих заявлений, которые мы услышали, достаточно", — сказал Мартин Опатрны, глава дисциплинарной комиссии по Праге.

Так как Котвас служит в чешской армии подполковником, до дело было передано военной полиции, добавил Опатрны. В то время как по футбольным меркам за такое оскорбление в Чехии можно "всего лишь" отделаться штрафом до 100 000 крон и запретом на деятельность (до пятнадцати лет), на гражданском уровне дело может принять плохой оборот для обвиняемого.

Действия Котваса подпадают под статью 355 Уголовного кодекса Чехии: "Клевета на нацию, расу, этническую или другую группу лиц" и подлежат наказанию в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!