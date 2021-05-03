Чемпионская игра "Динамо" и заявка Шевченко: обзор спортивных СМИ

Страстная неделя прошла под знаком киевского "Динамо", просто-таки оккупировавшего отечественные медиа-просторы.

А выбор Андрея Шевченко, обнародовавшего расширенный список кандидатов для подготовки к ЕВРО-2020, лишь подчеркнул уникальность достижения подопечных Мирчи Луческу.

Столичный клуб, за три тура до финиша чемпионата страны обеспечивший себе первое место, выиграл золото после пятилетнего перерыва. И как показывает статистика, сделал это абсолютно заслуженно. В сыгранных на данный момент 24 турах Киев уступил лишь однажды – еще в ноябре, выигрывал чаще других (19), забил больше всех (56), пропустил меньше всех (15), потерял всего два очка в 12 выездных встречах, довел победную серию до девяти матчей.

"Динамо", год назад отставшее от "Шахтера" на 23 балла, теперь опережает его на 13!

"МИРЧА ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ"

Феномен же свежеиспеченного чемпиона заключается в том, что столь внушительный рывок был сделан тогда, когда этого никто не ждал. Президент столичного клуба Игорь Суркис признался, что не помнит, чтобы его команда поднималась на вершину такой молодой.

Действительно, целая группа сегодняшних триумфаторов еще пару лет назад выступала на молодежном уровне, а тренерский штаб при этом сделал ставку лишь на четверых легионеров – поляка Кендзеру, уругвайца Де Пену, люксембуржца Родригеса и словенца Вербича, из-за травмы к тому же пропустившего всю вторую часть сезона. Для контраста вспомним, что в составе, победившем в сезоне-2015/16, помимо опытных Шовковского, Ярмоленко, Гусева, Хачериди, значился целый ряд варягов с куда более внушительными регалиями, авторитетом и трансферной стоимостью – Драгович, Вида, Велозу, Антунеш, Данило Силва, Мораэс, Гонсалес, Теодорчик!

Тот прогресс, которого менее чем за год удалось добиться "Динамо" под началом Мирчи Луческу, порой называют чудом. И не безосновательно, учитывая, что румынский тренер, приняв команду, не стал требовать кадрового усиления.

"Я хотел, чтобы деньги были вложены в инфраструктуру, – отметил он в интервью румынскому изданию Gsp.ro. – На поля, на спортзалы. Зимой нам иногда приходилось тренироваться в невозможных условиях, но такого больше не повторится. У нас будет три поля с гибридным покрытием. В первую очередь, я хочу, чтобы у игроков были лучшие условия" (Dynamo.kiev.ua, 27.04.21).

Нежелание тренера выходить на трансферный рынок подтвердил и динамовский президент:

"В прошлом сезоне, когда пришел Луческу, у нас было восемь здоровых футболистов. Выпал Бурда. Я предлагал Луческу приобрести опытного игрока или взять в аренду. Было несколько кандидатур, которые он просмотрел и отклонил. Луческу сказал: "Ребята в меня верят, я вижу это на тренировках, а я поверю им. Надеюсь, что они меня не подведут" (Dynamo.kiev.ua, 26.04.21).

Умудренный опытом специалист в очередной раз доказал, что вдохновенная работа, помноженная на глубокие знания, способна свернуть горы.

"Интенсивность и методы обучения, индивидуальное общение. Только благодаря многочисленным беседам нам удалось вместе создать прочный фундамент и заставить ребят поверить в себя, – настаивает Луческу. – В прошлом году им не доверяли. Постоянно слыша о том, что "Шахтер" слишком хорош, они пришли к выводу, что не могут занять место выше 2-го. Я перестроил их, я восстановил их доверие к самим себе, я убедил их делать больше. Всегда больше!" (Dynamo.kiev.ua, 27.04.21).

Впрочем, и в 75-летнего Луческу, возглавившего кризисное "Динамо" летом 2020-го, мало кто верил. Это касается и киевских болельщиков, помнящих о 12 сезонах, которые румын провел в "Шахтере".

Не приняли такой вираж своей легенды и горняки, что, впрочем, могло сослужить "бело-синим" добрую службу. Именно так считает главный редактор "Футбольного клуба" Игорь Линник:

"Переездом в Киев Луческу был нанесен еще и весьма чувствительный удар по самолюбованию клуба "Шахтер", на мой взгляд, до сих пор еще в полной мере недооцененный. Этим ударом – тщательно выверенным либо интуитивно нащупанным, не суть важно... – "Динамо" удалось дезориентировать, а затем и дезорганизовать "Шахтер". Не случайно же все его службы с первой секунды пребывания Мирчи в Киеве принялись гатить в его сторону со всех своих гармат" (Footclub.com.ua, 26.04.21).

Впрочем, Луческу – опытный волк, привыкший и к более серьезному давлению. По мнению главреда журнала "Футбол" Артема Франкова, в такой атмосфере Мистер чувствует себя как рыба в воде:

"Луческу, попав в привычную для себя обстановку вражды, постоянных подколов и едких реплик, показал результат. Да и наличие "Шахтера" стало для него прекрасным раздражителем. Мирча вернулся домой!" (Sport-express.ru, 26.04.21).

ЕСЛИ ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТ

Конечно, неправильно было бы утверждать, что Луческу пришел на пустое место. Изучив предмет вопроса, так сказать, на расстоянии, он наверняка представлял себе реальный потенциал динамовской молодежи.

"Осмелюсь утверждать, что Мирча стал у руля молодой команды не без удовольствия. В ней подросла целая россыпь талантов, способных к обучению. А это уже – заслуга клуба, в недрах которого они были собраны и подготовлены. Следовало лишь найти специалиста, способного такие находки огранить" (Footclub.com.ua, 27.04.21), – резонно рассуждает обозреватель Игорь Суховой.

Да, в "Динамо" уже были собраны добротные, перспективные, голодные до побед футболисты, но вместе они все равно не представляли собой боевую единицу, способную решать по-настоящему серьезные задачи. В этом плане можно понять реакцию журналиста Артема Жолковского на слова одного из предшественников Мистера:

"Довелось услышать мнение экс-наставника киевлян Александра Хацкевича о том, что Луческу получил в "Динамо" готовую команду. Сразу вопрос – готовую к чему? К перманентному второму месту и непопаданию в Лигу чемпионов, как к чему-то само собой разумеющемуся?.. Что же оставили "папередники" Луческу? Да, набор игроков. Но эти игроки мало того, что не представляли собой команду в полном смысле этого слова, они и свое место в футболе не очень понимали" (Dynamo.kiev.ua, 26.04.21).

Список перечисленных автором футболистов "Динамо", которые преобразились, прогрессировали или стали полным открытием под началом Луческу, – впечатляет. Тут и юный центрбек Илья Забарный, неизвестный большинству киевских болельщиков до нынешнего сезона, а теперь выросший в основного защитника национальной сборной. И ранее казавшийся ненужным, а теперь превратившийся в настоящую машину Жерсон Родригес. И вышедший на совершенно другой уровень понимания и ведения игры Сергей Сидорчук. А еще Караваев, Сирота, Буяльский, Шапаренко…

Луческу показал себя опытным, знающим свое дело старателем, способным вымыть золотые песчинки из кучи песка и глины. И не просто вымыть, но и найти им правильное применение.

"У нас молодой коллектив, и поначалу мы не имели менталитета победителей, – говорит Жерсон Родригес. – Сейчас мы хотим побеждать в каждой игре и становиться чемпионами – Луческу привил нам это. Мы выросли как команда и выросли индивидуально. Мистер проделал невероятную работу!" (Fcdynamo.kiev.ua, 26.04.21).

"Эта динамовская команда отличается от предыдущих коллективов. Год Луческу проработал, но вспомним ли мы хотя бы один скандал? Он изменил ментальность футболистов, а они поверили в своего наставника" ("Профутбол Digital", 25.04.21), – делится наблюдениями тренер юношеской сборной Украины Сергей Нагорняк.

Игроки отлично усваивали тактические уроки Мистера, довольно быстро и успешно внедряя домашние наработки в официальные матчи. Добиться своего румынскому специалисту не помешал даже определенный языковой барьер, который отсутствовал у его предшественников.

СУРКИС ЧТО-ТО ЗНАЛ…

Своей работой и полученными результатами Луческу закрыл рот всем критикам, скептически оценивавшим его возможности летом прошлого года.

В этом смысле очень уместную аналогию провел почетный член УЕФА Григорий Суркис:

"Помните, как в 1996 году Йожеф Сабо, проиграв "Ксамаксу", сказал, что ко всем нашим игрокам – Шевченко, Реброву и другим – нужно привязать гири и сбросить в реку? Но пришел гениальный Валерий Лобановский и сотворил чудо. Через год команда уже снимала скальп с великой "Барселоны" самого Луи ван Гала.

Через 25 лет мы имеем повторение такого успеха. Многие, включая Сабо, говорили, что киевское "Динамо" не может спорить с донецким "Шахтером" за золотые награды, унижали игроков. Однако эти игроки сегодня доказали, что нет ничего невозможного" (Fcdynamo.kiev.ua, 25.04.21).

Сегодня некоторые журналисты в своих материалах открытым текстом извиняются перед Луческу за неверие. Без сомнения, это очень показательный и тонкий момент.

"Я с самого начала последовательно и слишком самоуверенно не верил в успех румына в "Динамо", – признается Александр Сажко. – Не только сразу после назначения, но и в начале весны, когда киевляне лидировали в таблице и вообще не проигрывали в УПЛ. "Динамо" так и не посыпалось, показав убийственную стабильность.

Спасибо, Мистер, что не превратили чемпионат в разборки вне поля (хотя легко могли) и с достоинством провели сезон. Конкурент активно провоцировал, но вы на удивление мало говорили, но много сделали… И главное: спасибо, что спасли турнир УПЛ. Красивого футбола не было, но его заменили невероятная интрига и голливудский сюжет. Страшно представить, насколько унылым получился бы ковидный сезон без Луческу" (Ua.tribuna.com, 26.04.21)

В том же ключе излагает свои мысли и Роман Синчук, чей материал называется "Прости нас, Мирча! Статья-извинение перед лучшим тренером УПЛ":

"Год назад пол-Украины клеймили Суркисов за то, что они назначили на пост тренера полуразрушенной команды 75-летнего деда, не понимая, как он справится со столь масштабной работой. А вот Луческу не стар. Его тренировки и тактические приемы современны; он без труда достучался до двух десятков миллениалов и обжился в новом, ранее враждебном для себя городе. Он и ведет себя не как старик, смело беря в руки лопату на заснеженном поле.

Даже успехи "Шахтера" последних десятилетий теперь предстали перед нами в совершенно в другом ракурсе. Большинство болельщиков считали, что все дело в деньгах Ахметова – что с Фернандиньо, Виллианом, Костой, Тейшейрой и другими топами любой бы смог. Когда же Луческу без раскачки собрал чемпионскую команду из Забарного, Шапаренко и Беседина, это поломало некогда стройную картину мира.

Стоило Тайсону, Марлосу, Степаненко, Исмаили и другим кадрам Луческу постареть, как "Шахтер" моментально поплыл. Ни Фонсека, ни Каштру так и не удосужились наиграть что-то новое. Теперь "Шахтер" напоминает прежнее, сбившееся с пути "Динамо", пока сами киевляне быстрыми темпами превращаются в нового лидера чемпионата, каким ранее был "Шахтер" (Ua-football.com, 27.04.21).

Все верно, но с одной оговоркой. Авторам стоило бы извиниться и перед руководителями динамовского клуба. Ведь посмеиваясь над Луческу, журналисты выставляли в дурном свете и его новых "недальновидных" работодателей...

Однако, как оказалось, Игорь Суркис все рассчитал. Рисковал? Безусловно! Но взвесив все "против" и "за", сделал решительный и смелый ход, со стратегической точки зрения оказавшийся правильным на все сто. Это было попадание в яблочко.

Как написал известный российский комментатор Алексей Андронов: "Суркис что-то знал, все-таки..." (Sport.ua, 26.04.21).

КУКОЛ ДЕРГАЮТ ЗА НИТКИ

Динамовский президент наверняка был готов и к неприятию Луческу активными фанатами, хотя, наверное, рассчитывал, что положительные результаты успокоят недовольных. Не успокоили.

Тот же Роман Синчук в своей статье-извинении вспоминает и об этих нескольких десятков ряженных горе-болельщиках.

"На протяжении сезона "ультрас" вместо поддержки команды воевали с Луческу, причем чем больше "Динамо" побеждало, тем громче были их голоса. На полуфинале Кубка даже дошло до словесной перепалки, после которой за Мирчу вступились "кузьмичи" и футболисты. От Миколенко даже прозвучало сакраментальное: "Те, кто освистывал тренера, мне неинтересны".

Может ли называться болельщиком человек, требующий смены тренера, который ему не нравится, но при этом добывает лучший за пять лет результат?" (Ua-football.com, 27.04.21)

Автор прав – очень сложно объяснить действия группы фанов, направленные против своих же футболистов. А последние воспринимают нападки на их тренера именно так!

"Есть определенное количество людей, которые считают, что имеют право оскорблять человека, за такой короткий промежуток времени создавшего золотую команду, – констатирует Григорий Суркис. – Что еще нужно для того, чтобы они признали, что переход тренера из одного клуба в другой – это мировая практика? Посмотрите на Моуринью – даже в Англии он тренировал три клуба. Могу привести и другие примеры, но думаю, что и этого достаточно.

Считаю, нужно сделать все возможное, чтобы команда ощущала поддержку – поддержку всех болельщиков, к которым пришла эта долгожданная победа".

Известный тренер Олег Федорчук высказал простую гипотезу, объясняющую появление на трибунах противников Луческу.

"Подібне я бачу зсередини, тренуючи різні команди. Так ось в останні сім-вісім років фанатів почали використовувати не зовсім за призначенням. Наприклад, в тому ж Миколаєві я бачив одних і тих самих людей на футболі, а потім у передвиборчій кампанії за мера або проти нього. Це просто заробляння грошей.

Я розумію, коли команда провалює чемпіонат або сезон. Але коли фанати виступають просто проти прізвища наставника, виникають сумніви в їх щирості. Хтось ними маніпулює. Може, я помиляюся, але псевдофанати, я б їх так назвав, діють спалахами, немає послідовності.

Я думаю, тут можна говорити про невелику групу людей із загального вболівальницького пулу, результат команди їх не цікавить. Припускаю, що якщо прибрати камери, то таких акцій не буде. Комусь просто вигідна дестабілізація ситуації навколо футбольного клубу "Динамо" Київ. В інтелекті цих псевдофанатів я сильно сумніваюся. Втім, на загальну картину вони навряд чи впливають, оскільки "Динамо" дає результат. Залишається хіба що якийсь осад" (Bookmaker-ratings.com.ua, 27.04.21).

Данные предположения косвенным образом подтверждают версию о наличии неких "кукловодов", манипулирующих буйными подростками. Упомянутую нами в предыдущем обзоре информацию о стоящих за этим беспределом высших чинов Дома футбола доказать, равно как и опровергнуть, сложно. Но Федорчук прав в том, что простое и показательное игнорирование "псевдофанатов" журналистами, командой и клубными руководителями может помножить на ноль все их примитивные демонстрации.

ОТ ПРОШЛОГО – К БУДУЩЕМУ

Благодаря Луческу "Динамо" вновь вышло на чистое первое место по количеству трофеев, завоеванных в эпоху независимой Украины. У Киева теперь таковых 37, а если 13 мая удастся одолеть "Зарю" в финале Кубка Украины, – станет 38. У "Шахтера", как и прежде, – 35.

Данный факт отметили многие СМИ, хотя в столичном клубе, уверен, ему придают не так много значения. "Динамо" ценит и свято хранит свою богатую историю, а потому безусловно не забывает и о тех титулах, которые завоевывались в советские времена. С их учетом перевес "бело-синих" над горняками выглядит куда внушительнее – 65 против 40.

Трепетное отношение к памятным датам и событиям, забота о ветеранах команды заложены в клубной философии – так было, есть и будет. И, конечно, 2 мая в "Динамо" не могли не вспомнить о юбилее победы дружины Валерия Лобановского в финале Кубка обладателей кубков!

"Тридцать пять лет назад вы одержали одну из самых эффектных и запоминающихся побед в истории киевского "Динамо". Во Франции, на стадионе "Жерлан", вы уверенно обыграли испанский "Атлетико" 3:0 и выиграли для "Динамо" второй Кубок Кубков.

Это была победа, которая золотыми буквами вписала ваши имена в историю "Динамо" и европейского футбола. Не зря специалисты называли "бело-синих" образца 1986-го одной из сильнейших команд континента.

Вы подарили нам не просто победу, вы подарили нам гордость и воспоминания на всю жизнь. Это дорогого стоит!" (Fcdynamo.kiev.ua, 02.05.21), – обратился к героям тех исторических событий президент "Динамо" Игорь Суркис.

"Не знающий своего прошлого, не имеет будущего" – об этой непреложной истине руководителям "Динамо" можно не напоминать. Тем более, с будущим у столичного клуба – все в порядке. На минувшей неделе "бело-синие" в отличном стиле и также досрочно стали победителями первенства страны среди футболистов до 21 года. Комфортный отрыв от преследователей подопечным Юрия Мороза обеспечила выездная победа над "Ворсклой" – 4:2.

Ввиду того, что со следующего сезона соревнования дублеров проводиться не будут, рекорд динамовцев, выигравших ровно половину из шестнадцати состоявшихся всеукраинских турниров в этой возрастной категории, останется вечным. Хочется верить, что лидеры молодежного состава, как то лучший бомбардир первенства Владислав Ванат, в самое ближайшее время постучатся в первую команду. Как показал нынешний сезон, такой поворот событий вполне возможен.

ЧЕМПИОНЫ ИГРАЮТ ПО-ЧЕМПИОНСКИ

Ну а подопечные Луческу, даже завоевав национальное "золото", не собираются расслабляться. В 24-м туре они на выезде буквально вынесли с поля полтавскую "Ворсклу", претендующую на одну из еврокубковых путевок. Поразило и то, что команда, решившая главную задачу сезона, вышла на игру заряженной, и то, что, добившись ощутимого преимущества до перерыва, продолжила прессовать оппонента во втором тайме. Как итог – показательные 5:1, с хет-триком Виталия Буяльского и тремя результативными передачами Александра Караваева.

"И я, и команда хотели выиграть этот чемпионат с уважением ко всем соперникам, отдаваясь в каждой игре, – прокомментировал произошедшее тренер после финального свистка. – Я поздравил ребят с чемпионством и попросил их отыграть последние три матча, как мини-чемпионат. Я максималист и требую максимума от других. Я сказал им: "Вы – чемпионы и должны соответствовать этому уровню. И не должны останавливаться". И я доволен тем, как профессионально они отнеслись к своим обязанностям" (Dynamomania.com, 01.05.21).

Все кажется таким простым, но для того, чтобы футболисты по-настоящему прониклись словами тренера, с каждым из них должна была состояться не одна индивидуальная беседа. Так и закладывается менталитет победителей.

Что касается самого Луческу, то он, судя по демонстрируемому настрою, не только готовится к кубковому финалу, но уже строит планы на будущий сезон.

Вбросу гендиректора ТРК "Футбол" Александра Денисова о том, что "Мистер может покинуть "Динамо", верить не стоит. Возможно, будучи вконец разочарованным итогами сезона, он как болельщик "Шахтера" просто выдает желаемое за действительное.

Стоит напомнить, что "Динамо" заключило с румынским специалистом контракт по схеме "2+1", и, например, корреспондент "Укринформ" Святослав Васылык не сомневается, что Мистер задержится в Киеве.

"Несмотря на возраст, Луческу проведет в Киеве еще минимум два сезона. Румын хочет громкого успеха в Лиге чемпионов, хочет защитить титул, хочет доказать, что чемпионство – это прогресс "Динамо", а не упадок "Шахтера". Летом Луческу гарантированно потребует усиления состава. Тем более, что в Европу могут переехать Цыганков и Миколенко" (Ukrinform.ru, 26.04.21).

И хотя о возможном отъезде упомянутых ребят никакой новой информации в последнее время не появлялось, некоторые СМИ сообщили о состоявшейся встрече Мирчи Луческу с клубным руководством.

В частности, ресурс Meta-ratings.com.ua, ссылаясь на собственные источники информации, утверждает, что разговор был долгим и обстоятельным, а тренер помимо благодарности за успешно проведенный сезон получил заверения в полной и всесторонней поддержке (28.04.21).

В чем могла бы выражаться такая поддержка – емко сформулировал Игорь Линник.

"Что делать "Динамо" дальше – понятно. Не отвлекаться на суету, не упиваться первым же успехом, а планомерно наращивать плацдарм, попутно работая над модернизацией команды. И клуба! Который тоже может помочь ей и себе – не только бюджетом, точечными трансферами, но и, например, собственным ТВ" (Footclub.com.ua, 26.04.21).

ЧЕМОДАНОЕ НАСТРОЕНИЕ

В лагере "Шахтера" нынче царит совершенно противоположная атмосфера. Оно и понятно: впервые за 14 лет команда завершает сезон без единого титула. Кадровые потери изрядно докучали команде Луиша Каштру, однако очевидно, что не они стали главной причиной многочисленных неудач.

После проигрыша "Александрии" в 23-м туре горняки даже предоставили шанс "Заре" сбросить их со второго места, что стало бы полной катастрофой для донецкого клуба. Однако луганчане подарком не воспользовались и сейчас за два тура до финиша отстают от "Шахтера" на четыре балла.

Безусловно, в командном механизме "оранжево-черных" что-то разладилось. Это видно прежде всего по тому недонастрою, с которым доигрывают чемпионат донетчане. Отсутствие боевого духа бросалось в глаза даже во время проигранного "Динамо" принципиальнейшего матча, что уж говорить о других, менее значимых дуэлях?..

Бывший защитник "Шахтера", а ныне эксперт ТРК "Футбол" Вячеслав Шевчук очень эмоционально прокомментировал последние метаморфозы, произошедшие с родной ему командой:

"Игроки, прежде всего, профессионалы. Они играют в "Шахтере". Практически все игроки своих сборных. Они должны играть за честь клуба… В этой ситуации виноваты все: Палкин, Боту, селекция и Дарио Срна, потому что они должны влиять. Перед Новым годом я говорил, что "Шахтер" практически упал на дно, и я был прав. Именно тогда нужно было поменять Каштру" (Sport.ua, 26.04).

Со своей стороны СМИ могут лишь строить догадки, пытаясь отыскать корень зла, разрушивший победную горняцкую ауру.

"Об истинных причинах происходящего знают только люди внутри клуба. Если верить слухам, то в определенный момент португальский специалист растерял нити управления коллективом, когда переругался с возрастными лидерами "Шахтера".

Как бы то ни было, но результаты команды на футбольном поле буквально "кричали" о том, что что-то идет не так. Вот и 23-й тур натолкнул на мысли, что Луиш Каштру попросту не управляет процессами внутри команды. Конечно, не забываем о кадровых проблемах горняков. Но ведь "Шахтер" проиграл "Александрии", у которой нет абсолютно никакой турнирной мотивации!.." (Football.ua, 26.04.21).

Это же издание выдвигает версию и об ошибках селекции – в частности отсутствии приобретений, способных усилить центр обороны и нападение. Но и это предположение, судя по всему, вряд ли способно оправдать постигший команду регресс.

"Нам нужно признать, что мы переживаем ужаснейший момент, мы переживаем ночной кошмар. Мы не играем на нашем уровне. Наша цель – всегда побеждать, а когда не выигрываем, мы разочарованы. У нас есть следующая неделя. Будут три решающих игры за второе место. Нужно смотреть вперед, а не на то, что потеряли. Придется много работать и подготовить команду наилучшим образом. Всем нам придется быть ответственными в эти моменты" (Footballua.tv, 27.04), – даже в этих словах Луиша Каштру чувствуется какая-то обреченность.

Читалась она в глазах тренера и во время следующего матча – против "Днепра-1". Горняки победили 2:1, но в большей степени благодаря "подаркам" обороны соперника, вновь не показав соответствовавших ситуации настроя и игры.

Очевидно, дни Каштру в донецком клубе сочтены, и футболисты знают об этом. Иначе соответствующую новость не стал бы озвучивать в прямом эфире вхожий в шахтерские кулуары Денисов:

"По той информации, которая у меня есть на сегодняшний день, у "Шахтера" с нового сезона будет новый главный тренер. Список претендентов достаточно конкретный, по нему идет работа. Кандидатура пока не утверждена. Стороны находятся в переговорах. Клуб общается сразу с несколькими тренерами.

Новый тренер должен будет акцентировать внимание на воспитанниках клуба и на молодежи, которую "Шахтер" приобретает в Бразилии. Это воспитание и продажи. А для того, чтобы крупногабаритные продажи состоялись, нужно не только выигрывать титулы внутри страны, но и классно выступать на международной арене" (Footballua.tv, 30.04.21).

Денисов обозначил интерес "Шахтера" к двум тренерам из итальянской Серии А. Первый из них – наверняка Роберто Де Дзерби, выведший на серьезный уровень скромный "Сассуоло". Кто второй? В СМИ все чаще фигурирует имя Паулу Фонсеки, который проводит свой последний сезон у руля "Ромы".

Состоится ли возвращение португальца в Украину, где он выиграл три чемпионата с "Шахтером"? Где в отличие от того же Луческу не оставил после себя никакого фундамента, на котором мог бы строить свою команду его последователь? Все будет зависеть от тех целей и задач, которые ставит перед клубом его руководство.

НЕОБЬЯСНИМЫЕ АРБИТРЫ

Итак, чемпион уже известен, серебряный и бронзовый призер, судя по всему, – тоже, но вот за четвертое и пятое места, которые сулят их владельцам путевки в новосозданную Лигу конференций УЕФА, борьба продолжается нешуточная. У "Колоса" – 38 очков, у "Десны" и "Ворсклы" – по 37, так что случиться в двух оставшихся турах может всякое. Кроме того, до конца не понятно, какая из команд опустится в первую лигу. Ближе всего к пропасти подобрался "Минай", но и "Мариуполь" с "Олимпиком" пока не обезопасили себя от падения.

Все это грозит обернуться серьезными боями за очки, а значит, и судейскими скандалами, коих в последних матчах и без того хватало с избытком. Наиболее резонансный из них возник в первом тайме матча "Олимпик" – "Заря", когда голкипер луганчан Никола Василь, выскочив за пределы штрафной и выбив мяч головой, случайно нанес тяжелую травму нападающему донетчан Ибрагиму Каргбо.

Вратаря арбитр в итоге удалил, несмотря на протесты хорвата, настаивавшего на чистоте собственных помыслов. Удалил и поднял в интернете настоящую бурю: болельщики, журналисты и эксперты возмущались судейским произволом, называя решение рефери не иначе как убийством замахнувшейся на серебро "Зари". В таком же ключе высказался и обычно сдержанный наставник луганской команды Виктор Скрипник:

"Продолжается все это уже много матчей. Не подряд, но мне жалко своих ребят. Ничего, все равно будем третьими. Мы поднимаемся выше, нам дают понюхать, но нервов уже не хватает. И никаких комментариев, ничего со стороны арбитров… Какой футбол, если все состоит из таких решений – там передернул, там удалил, там поставил? Начинается этот кинозал. Бред сумасшедшего. Судья уважение должен вызывать, а у меня они не вызывают уважения" (Olimpik.com.ua, 29.04.21).

Позже Комитет арбитров прокомментировал спорный эпизод, отметив правильные действия рефери Николая Балакина:

"Під час гри головою в м’яч саме воротар наражав себе на небезпеку, але після гри в м’яч за рахунок високої інтенсивності та неконтрольованих власних дій він припустився небезпечного фізичного контакту з нападником № 33, що призвело до завдання останньому дуже важкої травми (перелому ноги). Польовим арбітрам було важко миттєво оцінити небезпечність дій воротаря № 23, акцентувавши власну увагу на грі воротаря в м’яч, але ВАА (VAR) мав очевидні відеодокази того, що саме відбулося на полі.

Тому, згідно з Протоколом ВАА, він рекомендував польовому арбітру перегляд цього епізоду на полі (ПНП) для більш якісної оцінки та ухвалення остаточного рішення. Призначення вільного удару (первинне порушення "поза грою") на користь ФК "Зоря" та винесення червоної картки (серйозне ігрове порушення) воротарю № 23 ФК "Зоря" за боротьбу за м’яч зі створенням небезпеки для (здоров’я) суперника є правильним рішенням, що відповідає вимогам духу гри та п. 3 (стор. 112) Правила 12" (Uaf.ua, 30.04.21).

На иной интерпретации касательно эксцесса настаивает эксперт программы "Великий футбол" Виктор Леоненко.

"Вратарь играет головой. Естественно, у него ноги сзади. Нападающий бежит вперед, ничего не видит, не останавливается. Травма страшнейшая, пусть восстанавливается скорее, но тут виноват Каргбо. Голкипер первый на мяче. Даже Абу Хана видел, что Василь будет первым на мяче и останавливается". ("Великий футбол", 02.05).

Впрочем, еще до того, как в Сети появилась эта спорная трактовка эпизода, некоторые представители футбольного сообщества успели изменить свое мнение о произошедшем. В частности, президент "Олимпика" Владислав Гельзин, по горячим следам согласившийся с Балакиным, уже на следующий день назвал красную карточку незаслуженной…

Кстати, именно Гельзин на прошлой неделе был основным фигурантом заседания Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, где рассматривался скандал с нецензурщиной, учиненный бизнесменом в прямом эфире. Вынесение вердикта КДК отложил, но факт остается фактом: судейский произвол, против которого и выступал Гельзин, никуда не делся.

Помимо удаления Василя горячие дискуссии в СМИ вызвали не засчитанный гол "Зари" в той же игре с "Олимпиком"; отмененный пенальти "Динамо" в игре с "Ингульцом"; одиннадцатиметровый, назначенный в ворота киевлян в их противостоянии с "Ворсклой"; незамеченный фол на днепровце Тейлоре, сбитом в штрафной "Шахтера"; незафиксированная игра рукой львовянина Казлаускаса за несколько мгновений до гола в ворота "Мариуполя"…

Каждый из перечисленных эпизодов также становился предметом дебатов в студиях программ "Тур Online" и "Великий футбол", выходивших на ТРК "Футбол".

По крайней мере в двух случаях эксперты дружно признали судейскую неправоту: пенальти в ворота "Динамо" "Ворскла" пробивала незаслуженно, тогда как "Шахтер" во встрече с "Днепром" должен был быть наказан за фол Хочолавы на Тейлоре.

В частности, приглашенный 1 мая в студию "Тур Online" Александр Бабич заметил, что если бы "Динамо" потеряло нужные очки из-за такого 11-метрового, это был бы скандал. Он же подчеркнул, что судьи лишили "Днепр" "железного" пенальти.

"Ждем вердикт Комитета арбитров и посмотрим, как они теперь выгнут правила, чтобы объяснить такое судейское решение" ("Тур Online", 01.05), – с ироничной улыбкой резюмировал модератор Андрей Столярчук.

Смех смехом, а ведь назначь арбитр пенальти в ворота "Шахтера" (счет на тот момент еще не был открыт), игра могла сложиться по-другому, и вопрос об обладателе второго места тогда по-прежнему висел бы в воздухе… И если уж ведущие в прямом эфире позволяют себе в открытую подтрунивать над Комитетом арбитров, значит, что-то в нашем футбольном хозяйстве действительно не так. А значит, Гельзин прав, кто бы что о нем не говорил.

В воскресной студии "Великого футбола", между тем, эксперты привычно спорили на повышенных тонах и перебивали друг друга, так и не придя к общему знаменателю по некоторым вопросам. Телезрителям же, по сути, было предложено полагаться на собственные ощущения. И пусть со стороны это смотрелось комично, вывод Денисов и компания сделали правильный. Одним из действенных ходов, способных унять ажиотаж вокруг арбитража, могло бы стать введение обязательных комментариев рефери собственных решений сразу после матчей. Полезно для самих судей, познавательно для болельщиков, футболистов и тренеров.

Говорят, пункт с соответствующей директивой может появиться в регламенте уже перед следующим сезоном. Если этого не произойдет, похоже, придется готовиться к новой порции скандалов и разбирательств. И вряд ли отставка Лучано Лучи с должности главы Комитета арбитров способна моментально снять напряжение…

ДЕСЯТЬ ЛИШНИХ

Впрочем, еще до того, как впереди замаячит новый сезон с его боевыми и болевыми точками, поклонникам футбола по всему континенту предстоит окунуться в атмосферу ЕВРО-2020. Атмосферу праздника, к которому оказалась причастна и наша сборная.

Как известно, по инициативе Андрея Шевченко чемпионат страны финиширует на неделю раньше – 9 мая, однако сразу по окончании турнира в сборную смогут приехать лишь 11 из 36 вошедших в список кандидатов: восемь футболистов "Шахтера", по одному представителю "Днепра-1", "Мариуполя" и венгерского "Ференцвароша".

Нет ничего удивительного, что базовым клубом сборной является "Динамо", сегодня не имеющее себе равных в УПЛ. 15 киевлян в списке Шевченко (среди них – даже долгое время игнорировавшийся Виталий Буяльский) – наглядное свидетельство колоссальной работы, проделанной тренерским штабом Мирчи Луческу и, понятно, самими футболистами. На столичный десант, правда, сборная сможет рассчитывать не раньше 14 мая – после финального матча кубка страны.

Еще позже – 24-го числа – подъедут игроки, выступающие в чемпионатах Бельгии, Испании, Италии и Англии, финиширующих за день до того. Вполне возможно, что последними присоединятся к партнерам Александр Зинченко и Андрей Лунин, чьи "Манчестер Сити" и "Реал" соответственно имеют шанс пробиться в финал Лиги чемпионов, назначенный на 29 мая.

Многие журналисты в связи с этим недоумевают: а стоило ли уплотнять внутренний календарь и сносить последний тур чемпионата Украины, если полноценной подготовки у национальной команды поначалу все равно не получится.

"Вопрос о целесообразности такого недельного реверанса якобы в интересах сборной остается открытым" (Sector.depo.ua, 30.04), – констатирует обозреватель Любомир Чотирбок.

С другой стороны, Шевченко наверняка предвидел нынешнее положение вещей, и если он посчитал необходимым начать работу с подопечными раньше срока, почему бы не пойти ему на встречу? ЕВРО – слишком важное и редкое событие, чтобы не придавать значение любым, даже, казалось бы, мелким деталям.

По самому списку кандидатов вопросов к тренеру возникло не много. Удивило лишь появление в числе избранных совсем необстрелянных Георгия Судакова из "Шахтера" и Артема Бондаренко из "Мариуполя" на фоне полного отсутствия представителей "Зари".

"Все равно не могу понять, почему Андрей Николаевич упрямо не замечает игроков "Зари". Кочергин, Кабаев и Юрченко – мне кажется (уверен, что не только мне), эта троица заслужила получить вызов в главную команду страны. Ну, хотя бы кто-то один. Как заслуживал, по моему убеждению, на шанс в сборной полузащитник "Десны" Тотовицкий. Эти четверо вышеупомянутых товарищей проводят хороший сезон. Пускай и не в "Динамо" и "Шахтере", но они на виду в УПЛ" (Sport.ua, 01.05), – приводит свои аргументы журналист Валерий Василенко.

Но у Шевченко – свое видение, и в конце концов ему отвечать за результат. И именно ему предстоит отцепить от ЕВРО целую группу футболистов. Да, в условиях пандемии УЕФА расширил заявки на турнир до 26 фамилий, однако 10 игрокам тренер все же вынужден будет сказать "нет".

Так пусть кадровое чутье у Андрея Николаевича окажется не хуже чутья голевого, которым он славился, когда еще назывался Шевой.