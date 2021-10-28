Чемпионат мира без Месси и Неймара? Южная Америка готова к бойкоту
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) выступила против проведения чемпионатов мира один раз в два года. Именно такую идею предлагает нынешний президент Международной федерации (ФИФА) Джанни Инфантино. В частности, о ней швейцарец рассказывал во время недавней поездки в Южную Америку.
В заявлении КОНМЕБОЛ на сайте организации говорится, что ФИФА собирается игнорировать историю одного из самых важных спортивных событий на планете.
"КОНМЕБОЛ поддерживает нынешнюю систему проведения чемпионатов мира с его системой отбора, которая показала себя успешной. Нет никаких причин для изменений, предлагаемых ФИФА. В связи с этим десять стран, входящие в КОНМЕБОЛ, подтверждают, что не будут участвовать в чемпионате мира, если его будут проводить каждые два года", – резюмировали в Южной Америке.
Таким образом, звезды калибра Неймара, Месси, Суареса проигнорируют Мундиали ФИФА, если вдруг эта идея воплотится в реальность.
Напомним, ранее на подобный бойкот ЧМ были готовы решиться в Европе.
На ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, впервые сыграют 48 сборных. С 1998 года по нынешнее время в финальных турнирах участвуют 32 команды.
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