Чемпион России по футболу, выступавший в Украине, умер от алкоголизма

Бывший российский нападающий Юрий Петров скончался 29 апреля в хосписе в Нидерландах, сообщает twenteinsite.nl. Уроженцу Кривого Рога, выигрывавший в 1992 году чемпионат России по футболу в составе московского "Спартаак" было 48 лет.

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В шестнадцать лет Петров подписал свой первый профессиональный контракт с украинским "Днепром". Успел сыграть в 14 матчах за днепропетровский клуб после чего отправился покорять Москву. За "Спартак" он провел всего 5 поединков, но смог завоевать "золото" российского первенства.

В 1994 году россиянин вошел в сферу трансферных интересов "Аякса". Тренеру Луи ван Гаалу пришлось сделать выбор между ним и Финиди Джорджем, и в итоге он остановил свой выбор на последнем. Поэтому Петров не ушел в "Аякс", а перешел в "Твенте" в 1995 году в возрасте 21 года за рекордную сумму.

Перспективный нападающий подписал трехлетний контракт, но три сезона не отыграл. С 1994 по 1995 года он успел принять участие в 74 встречах и отметится 15 забитыми мячами, после чего был с прозвищем "Водка Юрий" был выгнан за пьянство.

Проблемы с алкоголем продолжались до конца его жизни. В 2011 году от него ушла жена, забрав двоих детей. Дом был продан, а вырученные средства поделены поровну. Петров получил 40000 евро, которых ему хватило на месяц.

В 2012 году Юрий угодил в социальном приюте в Тилбурге. Там его подобрала местная сотрудница Моника, на 10 лет его старше. Благодаря ей экс-футболист устроился на работу, но через 9 месяц женщина подала на него в суд за рукоприкладства. Бывшую звезду футбола приговорили к общественным работам.

Позже они вновь сошлись, жили гражданским браком в кемпинге, но в 2016 разошлись окончательно. В интервью журналистам Моника жаловалась, что Юрий пьет: "Выпивка испортила все".

Юрий признался, что употреблял наркотики после развода с женой. По состоянию на июнь 2017-го Петров был безработным и бездомным.

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