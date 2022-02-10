'Челси' выиграл в полуфинале клубного чемпионата мира и вышел на бразильцев. Видео

На чемпионате мира по футболу среди клубов, который подходит к завершению в Абу-Даби (ОАЭ), определился второй финалист. Английский "Челси" во втором полуфинале не без проблем справился с "Аль-Хилалем" из Саудовской Аравии – 1:0.

Единственный мяч в поединке на 36-й минуте забил Ромелу Лукаку. 28-летний бельгийский форвард воспользовался ошибкой защитника, который головой сбросил мяч ему прямо под удар, и с нескольких метров вогнал "снаряд" в сетку.

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"Аль-Хилаль" оказал серьезное сопротивление, владел мячом 47% времени и нанес девять ударов по воротам "Челси". Если бы не испанский вратарь лондонцев Кепа Аррисабалага, все могло завершиться иначе. Смотрите лучшие моменты встречи.

А первым финалистом ЧМ днем ранее стал бразильский "Палмейрас", который обыграл египетский "Аль-Ахли" – 2:0. Решающий матч турнира запланирован на субботу, 12 февраля.

Во встрече за пятое место мексиканский "Монтеррей" победил "Аль-Джазиру" (ОАЭ) – 3:1.

Напомним, в последние восемь лет клубный чемпионат выигрывали европейские команды: четыре раза "Реал", дважды – "Бавария", по разу – "Ливерпуль" и "Барселона". А вот в 2012 году "Челси" уступил в финале бразильскому "Коринтиансу" (0:1).

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Тем временем "Динамо" в серии пенальти обыграло "Депортиво" и вышло в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА.