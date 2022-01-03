'Челси' и 'Ливерпуль' выдали феерию, команда Миколенко проиграла. Видео

Английская футбольная Премьер-лига продолжает радовать болельщиков на новогодние праздники. В воскресенье, 2 января, состоялось еще четыре матча 20-го тура. В Лондоне "Челси" и "Ливерпуль", занимающие второе и третье места, выдали триллер и разошлись боевой ничьей (2:2). А "Эвертон" после презентации украинца Виталия Миколенко уступил на своем поле "Брайтону" – 2:3.

Уже на первых секундах поединка на стадионе "Челси" Садио Мане получил желтую карточку за удар соперника локтем. Но на 9-й минуте сенегалец исправился и открыл счет, а на 26-й его египетский партнер по атаке "Ливерпуля" Мохамед Салах удвоил преимущество гостей – 0:2. Правда, еще до перерыва отличные удары Ковачича и Пулишича позволили хозяевам восстановить равновесие.

Во втором тайме обе команды могли забить, но встреча так и завершилась 2:2. Смотрите самые интересные моменты игры на "Стэмфорд Бридж".

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"Эвертон" представил бывшего динамовца Виталия Миколенко перед матчем с "Брайтоном", но в итоге уступил середняку со счетом 2:3. Причем, в первом тайме форвард ливерпульцев Доминик Калверт-Льюин не реализовал 11-метровый, назначенный с помощью VAR. Вашему вниманию – обзор поединка.

Подопечные Бенитеса остались на 15-м месте, но по очкам их догнал "Лидс", который обыграл "Бернли" (3:1). "Челси" и "Ливерпуль" сохранили между собой дистанцию в один пункт, но остаются на приличном расстоянии от лидеров из "МанСити".

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