''Челси'' – ''Боруссия'': где смотреть матч Мудрика в 1/8 финала Лиги чемпионов

Лондонский "Челси" во вторник, 8 марта, сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией". "Синие" попытаются взять реванш у соперника после выездного поражения в Германии – 0:1.

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Встреча состоится на стадионе "Стэмфорд Бридж" в столице Великобритании. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут следить за поединком благодаря прямой трансляции на видеосервисе Megogo и ее стриминговом канале "Megogo Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

Дортмундская команда набрала невероятную форму и выиграла все 10 матчей нынешнего года с общим счетом 25:9. "Челси" же на минувших выгодных победил впервые за семь поединков, переиграв дома "Лидс".

Тем не менее аналитики считают фаворитами именно лондонский коллектив. Ставки на победу "Челси" в основное время принимаются с коэффициентом 1,91. Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех "Боруссии" достигают уровня 4,00.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Михаил Мудрик впервые не вышел на поле в матче лондонского "Челси", пропусти игру с "Лидсом".

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