CAS рассмотрел апеляцию Украины против УЕФА: обзор спортивных СМИ

Первые полосы украинских спортивных изданий на минувшей неделе оккупировали возобновившие евросезон "Динамо" и "Шахтер". Кроме того, пресса с нетерпением ждала решения CAS по техническому поражению сборной Украины в Лиге наций. Журналистов ожидала и отдельная цирковая программа на арене столичного Дома футбола.

В первых поединках 1/16 финала Лиги Европы представители Украины не проиграли, однако послевкусие от результатов осталось разное. Если "Динамо" в Киеве расписало голевую ничью с "Брюгге" (1:1), то "Шахтер" отпраздновал "сухую" викторию в Тель-Авиве, отгрузив в ворота местного "Маккаби" два безответных мяча.

ТРУДНАЯ, НО ВЫПОЛНИМАЯ ЗАДАЧА "ДИНАМО"

Несмотря на зиму, мороз, коронавирус и другие неприятности, именно киевляне в четверг дали старт первому раунду плей-офф Лиги Европы.

Матч сместили на три часа, что выглядело вполне оправданным решением при почти десятиградусном морозе. Не вызывает сомнений, что газон "Олимпийского" выдержал бы и куда более низкие температуры. Однако УЕФА скорее проявил заботу о футболистах, нежели о поле, за что получил "респект" со стороны отечественной и бельгийской прессы.

Более того, на игру "бело-синих" против "Брюгге" даже пустили зрителей. Так что первый в новом году официальный международный поединок вице-чемпиона УПЛ вышел запоминающимся.

"Але якщо погода і поле виявилися однаковими для обох суперників, то з точки зору оптимальних складів нашим гостям відверто не пощастило. Якщо Луческу зміг виставити на матч дійсно бойовий склад, то його візаві Клеман, який через пандемію не приїхав на матч, був змушений експериментувати зі складом, оскільки коронавірус серйозно підкосив чемпіонів Бельгії", – отмечает Sport.ua (18.02.21).

Действительно, еще за неделю до первой игры бельгийский клуб считался фаворитом, что обуславливалось несколькими факторами. "Брюгге" набрал сумасшедший ход в национальном чемпионате, создав практически чемпионский задел перед преследователями, лазарет команды был пуст, а приобретения за период трансферной кампании перекрыли потери.

Однако перед самой встречей на "Олимпийском" диспозиция несколько изменилась. Соперник киевлян накануне испытывал серьезные кадровые потери из-за вспышки коронавируса. Управление коллективом вместо заболевшего Филиппа Клемана пришлось принять на себя тренеру молодежки Рику де Милю. Отсутствовали плеймейкер Ханс Ванакен, лучший бомбардир в нынешнем сезоне Ноа Ланг и еще четыре игрока основного состава, в том числе украинец Эдуард Соболь, который отбывал дисквалификацию.

"С такими потерями "Брюгге" я уже считал "Динамо" фаворитом противостояния. Вдобавок тест в Киеве показал наличие короны у основного опорного полузащитника Ритса. Пять потерь, не считая отсутствия всего тренерского штаба, причем четыре игрока непременно вышли бы в стартовом составе! Какой тогда "Брюгге" обыгрывать?!" – задается вопросом Андрей Шахов на страницах Fraza.com (19.02.21).

Впрочем, заместитель главного редактора еженедельника "Футбол" тут же признает: у него было ощущение, что "Динамо" все равно построит игру так, как и в летнем матче успешной квалификации Лиги чемпионов с голландским "Алкмааром". Без риска, строго в обороне, запредельно надежно. Так и получилось. Футбол, который показали команды, нельзя назвать зрелищным. Противники не хотели рисковать, большими силами не шли вперед, пытаясь до минимума свести риск контратак. Фактически стороны больше думали о том, как не дать сыграть оппоненту, чем что-либо создать самим.

"Сегодняшний футбол идеально соответствовал вывеске "зимнего" – мало остроты, мало конструктива, много борьбы. По сути, в исполнении "Динамо" была та же игра, которую мы ранее видели в домашних матчах Лиги чемпионов против АЗ и "Ференцвароша". Поэтому были основания отмечать, что Луческу контролирует ситуацию", – соглашается с коллегой Игорь Семйон из Ua-football.com (19.02.21).

Вряд ли румынский специалист мог сыграть иначе. Все же бельгийцы, несомненно, на данный момент не только пребывают в лучшем тонусе, регулярно проводя матчи в своем чемпионате, но и располагают вполне приличной скамейкой, способной заменить даже столь неожиданные потери. На этом Луческу несколько раз акцентировал внимание и в своих послематчевых высказываниях.

"Чувствуется, что соперник находится в лучшем ритме игры по сравнению с нами. Мы сыграли всего лишь одну официальную игру, в то время как соперники провели уже 6-7 игр в чемпионате. Они сейчас на ходу. …Ощущается, что они опережают нас в подготовке", – сказал тренер на пресс-конференции после игры. (Fcdynamo.kiev.ua, 18.02.21).

Так что ничейный результат даже с учетом пропущенного мяча не стоит воспринимать как отрицательный. Кстати, о голе в ворота Бущана. Эпизод, когда камера выхватила после финального свистка реакцию Луческу на игру кипера, некоторые СМИ поспешили обставить как обвинение Георгия в упущенной победе. Конечно, доля вины вратаря в этом есть, но уж точно не знаковая, а слова тренера – просто рабочий момент. Такова манера наставника, которую болельщики неоднократно наблюдали за время его работы в том же "Шахтере".

Кроме того, свою провинность в том моменте признал и Артем Беседин, отвечавший за опеку отличившегося Брэндона Мехеле.

"Забил мой игрок. Я его держал, схватил. Видел, что мяч летел в нашу с ним зону, но понимал, что выпрыгнуть он не сможет, так как я его держу. Но мяч попал ему в голову, а вратарь чуть-чуть вышел, он его перебросил. Надо было играть по мячу, на опережение. Мы и на сборах пропускали со стандартов, надо повнимательнее играть на угловых. Пропускать такие голы в таком матче – непозволительно. Согласен, что это больше моя вина, потому что я играл с Мехеле. Он чудом попал в ворота, это стечение обстоятельств", – сказал нападающий "бело-синих". (Ua.tribuna.com, 18.02.21).

На лицо коллективная ошибка, а комментарий Беседина только подтверждает, что в "Динамо" готовы стоять друг за друга горой. И все высказывания футболистов о едином коллективе – не пустой звук.

Свое доверие Бущану выразил и Луческу, снова определив ему место в воротах в центральном матче 15-го тура УПЛ против "Десны". В этом поединке киевляне, проигрывая на фоне усталости и на тяжелом поле, буквально выгрызли ничью, проявив волю и удержав благодаря этому преимущество над "Шахтером" в чемпионате.

Впрочем, могли "бело-синие" и вырвать победу, добавь главный арбитр встречи Игорь Пасхал соответствующее количество компенсированного времени. Ведь пяти минут было явно мало, на чем после игры акцентировал внимание и коуч "Динамо".

"В игре было очень много пауз. Соперник очень долго вводил мяч в игру, а судьи все эти моменты пропускали. Считаю, ко второму тайму надо было компенсировать, как минимум, десять минут, а не пять", – отметил Луческу. (Dynamo.kiev.ua, 21.02.21).

Действительно, момент с пенальти в ворота черниговцев приключился на 89-й минуте, а был выполнен Виктором Цыганковым после просмотра ВАР на 90+2-й. Кроме того, Александр Рябоконь после совершил тактическую замену, что фактически и "съело" все компенсированное время.

Не остался этот эпизод и без внимания СМИ, которые проанализировали все временные составляющие от назначения 11-метрового удара до последовавшего вскоре финального свистка.

"По хронометражу. Пасхалу доносят, что есть подозрение на пенальти, он бежит к аппарату, возвращается – мол, снежки, опять бежит, смотрит... И ставит "точку". Сколько это заняло? Две минуты минимум. А он дал финальный свисток на отметке 95.50, то есть добавил к ранее заявленным пяти минутам только 50 секунд! Странно", – недоумевает, к примеру, корреспондент еженедельника "Футбол" (22.02.21) Роман Котляр.

Тему судейства в минувшем туре поднял и президент "Ингульца" Александр Поворознюк, раскритиковав действия рефери Дмитрия Бондаренко в матче против "Ворсклы" (2:2), в частности эпизод с пенальти, стоивший его команде победы. Однако на одном только этом моменте он не остановился, пригрозив сложить полномочия владельца клуба из Петрово и выдать всю подноготную об арбитраже.

"Это система, которая зашла в такие глухие дебри, которые нужно искоренять. И я буду бороться с ней до конца, потому что "Ингулец" не дает деньги на судей. И потом я расскажу вам всю правду, когда оставлю свой пост. Чтобы сейчас КДК УАФ не оштрафовал ни меня, ни клуб. … Все знают суммы, которые дают клубы арбитрам, чтобы их не трогали. Также знают цифры, которые надо дать рефери, чтобы он помог. Все знают об этом. Почему молчат? И мы за чистый футбол? Да мы сидим по уши в коррупции. Я назову суммы потом, когда не буду по документам президентом "Ингульца". Вот тогда вы услышите всю правду", – в сердцах заявил А.Поворознюк. (Ua.tribuna.com, 22.02.21).

Возвращаясь к Лиге Европы и "Динамо", стоит надеяться, что в грядущий четверг парни Мирчи Луческу также проявят свой характер и в Бельгии.

Показательно, что несмотря на не совсем приемлемый результат первой дуэли с "Брюгге", отечественные журналисты и специалисты продолжают верить в общий успех украинской команды.

"В будущее смотрю с большим оптимизмом. Настолько, что шансы "Динамо" оценил бы даже чуть выше, чем в 50%, как частенько говорят после мирного исхода первого матча. Пример сборной Украины, "Шахтера", киевского "Динамо", мадридского "Атлетико" и ряда других команд показывают, что, если эта коронавирусная зараза присосалась к какой-то команде, мало кто останется в стороне от нее. За эту неделю вряд ли кто-то из заболевших восстановится, а вот новые случаи будут обязательно, и положительный тест Ритса – лучший тому пример. Кто-то ведь рядом с ним находился в аэропорту, в самолете, в автобусе... Так что будем с интересом ждать новостей из Бельгии. Ну и, конечно, само "Динамо" должно прибавить за эту неделю. В конце концов, матч с "Брюгге" был только вторым официальным в 2021 году", – снова берет слово Андрей Шахов. (Fraza.com, 19.02.21).

Похожие мысли выразил на своей странице в Facebook и главный редактор сайта "Футбольный клуб" Игорь Линник.

"Домашняя ничья с "Брюгге" 1:1 – не самый благоприятный результат для киевского "Динамо", но и не такой уж плохой. Я бы голову пеплом не посыпал. Все-таки "Брюгге" пока пребывает в лучшем игровом тонусе, у него более качественная скамейка. И за неделю этот баланс не изменится никак. А вот что может за эту неделю произойти – это, как ни странно, коронавирус. Он может вывести из строя еще одного-двух-трех игроков "Брюгге", инфекция обычно не ограничивается малым ареалом. Плюс "Динамо" наверняка сделает выводы из первой игры. А так, как для февральского старта на морозе и против такого приличного соперника все выглядит вполне добротно. Шансы на проход по-прежнему 50/50. Повторюсь, предстоящая неделя – в пользу "Динамо". (Dynamomania.com, 18.02.21).

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный также призвал реально смотреть на ситуацию. По оценке матча специалистом, кроме угловых и верховых передач на форварда Баса Доста у бельгийцев в атаке ничего не получалось. Если игра вверху – это действительно козырь соперника киевлян, то внизу комбинационно у него игра читаема и удобоварима.

"Да, "Брюгге" – хорошая команда! Просто так чемпионом Бельгии не станешь. Но почему "Брюгге" ничего не создал? Потому что "Динамо" не дало. Киевляне сыграли организованно, не было разрывов между линиями, сыграли достаточно плотно, надежно. Для меня, как для тренера, ребята сыграли очень организованно! Эта организованность поможет киевлянам однозначно победить в гостях. "Брюгге" подумает, что они в Бельгии обязательно динамовцев обыграют. Нет, не получится. "Динамо", наверное, сыграет в Бельгии так, как сыграло против "Барселоны" на "Камп Ноу", проводя жалящие быстрые атаки после перехвата мяча. Динамовцы, набрав кондиции, еще больше будут прессинговать. Они уже знают игру "Брюгге". У меня есть оптимизм и уверенность, что во втором матче динамовцы одержат победу и пройдут в 1/8 финала Лиги Европы, чего я искренне желаю всему киевскому коллективу", – резюмировал В.Грозный. (Meta-ratings.com.ua, 19.02.21).

НА ОРЕХИ "ШАХТЕРУ", ЧТОБ НЕ РАССЛАБЛЯЛСЯ

Удивительно, но "Шахтер" после комфортной выездной победы в два мяча над "Маккаби" из Тель-Авива получил едва ли не больше критических замечаний от СМИ, чем "Динамо". При том, что и прессу он собрал не столь обширную ввиду однозначности достигнутого результата. Наверное, он и повлиял на вектор высказываний – хвалить за "обязательную программу" не стоит, а вот подстегнуть не помешает.

Накануне многие украинские болельщики и эксперты, да и большинство израильских тоже, были уверены – горняки приехали за легкой добычей. Никого не смущало, что тель-авивцев возглавил экс-директор академии "Шахтера" Патрик ван Леувен, на групповом этапе Лиги Европы команда в родных стенах остановила испанский "Вильяреал", а в национальном чемпионате отпраздновала девять побед в десяти последних турах.

Донетчане имели статус явного фаворита, что было очевидно всем, даже самым ярым антагонистам коллектива Луиша Каштру. "Оранжево-черные" этот статус подтвердили, а "Маккаби", как и ожидалось, предстал командой явно более низкого класса.

"Команда из Тель-Авива не сумела создать Шахтеру больших проблем. Контратакующая игра Маккаби не поставила никаких сверхзадач перед обороной донецкой команды. Необходимо констатировать тот факт, что подопечные Луиша Каштру еще по-прежнему вкатываются в сезон, но уже на таком уровне готовности они способны без особых проблем справляться с соперниками уровня Маккаби", – делится мнением Сергей Горбаченко на сайте Football.ua (19.02.21).

Победить хозяева первой встречи не должны были и не смогли. Хотя едва не сделали ничью, обнажив проблемы чемпиона Украины. "Шахтер" действовал с позиции силы, не спешил и работал в рваном темпе. Как только украинцы его немного взвинчивали и мяч начинал ходить чуть быстрее, у тель-авивцев сразу же возникали проблемы. Так и был забит первый гол. Правда, команда Каштру скорости включала крайне редко и продолжала действовать слишком самонадеянно. Во втором тайме горняки на какое-то время выпустили нити игры из своих рук и вполне могли поплатиться за свои действия после "стандарта", но выручил Анатолий Трубин.

"По-хорошему, израильтяне только в одном случае могли добиться успеха, в самом конце, и тогда, наверное, вместо итоговых "0:2" на табло светились бы не совсем логичные "1:1". Дабы впредь не доводить дело до инфарктной развязки, дончанам, как мне кажется, стоит поработать над реализацией и понять одну простую штуку: если с "Маккаби" такие "фокусы" еще проходят, то только не с клубами более высокого уровня. Наказание может последовать незамедлительно. И тогда с мечтой о евротрофее придется проститься как минимум на год..." – предупреждает журналист Footboom.com (18.02.21) Юрий Самоткан.

Да и "Маккаби" не стоит забрасывать шапками, хотя всем понятно, что горняки обязаны без проблем проходить дальше, если претендуют на что-то серьезное в этой Лиге Европы. Первая встреча явно показала, что единственной проблемой для "Шахтера" против такого соперника может стать только он сам.

"Загалом, недоліки Шахтаря у матчі проти Маккабі не виглядали кричущими. Їх можна швидко виправити, та і загалом не варто робити висновки після перших двох поєдинків навесні (кардинально різних за умовами, змістом і важливістю). З огляду на комфортну перемогу, вади донеччан у Тель-Авіві можна списати на вихід із зимової сплячки. Та і суперник, все ж, не такий і слабкий", – полагает Михаил Юхименко с Football24.ua (18.02.21).

"Шахтер" не показал ничего выдающегося. Более того – в некоторые отрезки матча он и приличной игры не продемонстрировал, увязая в плотной обороне хозяев, забывая о флангах, отказавшись от дальних ударов, раздражая однообразием своих тактических операций.

Но, строго говоря, этого и не требовалось. Соперник не ставил никаких сверхзадач, и возможно, посредственная игра "горняков" как раз этим и объясняется. Победа в Тель-Авиве досталась не то, чтобы малой кровью, но явно не на пределе усилий. "Шахтер" может быть совершенно другим, более качественным – и надо надеяться, что именно таким мы его увидим в 1/8 финала", – делают прогноз журналисты сайта Terrikon.com (19.02.21).

CAS ПОЙДЕТ В ОТКАЗ?

А за два дня до рестарта Лиги Европы Спортивный арбитражный суд Лозанны в онлайн-режиме рассматривал апелляционную жалобу ФФУ/УАФ. Она касалась отмененной встречи сборной Украины со Швейцарией в рамках последнего тура группового этапа Лиги наций.

Поединок должен был состояться 17 ноября прошлого года и определить команду, которая покинет элитный дивизион турнира. Но матч отменили после решения врача кантона Люцерн отправить всю украинскую делегацию на карантин из-за случаев заражения коронавирусом.

"УЕФА пытался, но не смог договориться со швейцарской стороной. Украина же акцентировала на том, что среди подопечных Андрея Шевченко были необходимые, согласно регламенту УЕФА, 13 футболистов с отрицательным результатом. Однако решение изолировать всю нашу сборную лишило ее этого минимального количества, а привезти на игру в ближайшие два дня другую команду украинская сборная не смогла. В итоге УЕФА присудил Украине техническое поражение со счетом 0:3, мотивируя это как раз тем, что не была предусмотрена полная замена состава. Украинская ассоциация футбола не согласилась с вердиктом и подала апелляцию в CAS против УЕФА и Швейцарской футбольной ассоциации, требуя отмены решения о техпоражении. Вместо этого предлагаются варианты с переносом матча, либо определение победителя жребием. Скорее второй вариант, поскольку у сборных Украины и Швейцарии, согласно календарю на 2021 год, паузы для товарищеских матчей выпали в разное время", – напоминает хронологию событий "дела" Rbc.ua (16.02.21).

Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов уже окрестил его как "Дело Украины против УЕФА за желание сыграть в футбол". Формулировка на первый взгляд выглядит полнейшим абсурдом. Однако журналист в своей передаче "Денисов Time" приводит аргументы, которые мотивируют его точку зрения.

"Украина хочет сыграть в футбол, а УЕФА хочет не дать Украине сыграть в футбол и остаться при своем решении. Это принципиальный вопрос для организации. Поэтому у меня такие большие сомнения по итогу разбирательства. Мы реально можем его проиграть. Лозаннский суд всегда имеет в своем рукаве первый шаг – примирение и решение вопроса без суда. Сыграть матч можно, даты есть. Но УЕФА и Швейцария приняли концепцию войны против Украины. Примеры с футзалом, когда Дания не прилетела в Украину из-за решения датских властей не выпустить сборную в Украину, УЕФА не рассматривает. Как и примеры из клубного футбола. Все сводится к ситуации, как это было в ноябре, чтобы не допустить, чтобы система проиграла", – отмечает А.Денисов. (Footballua.tv, 19.02.21).

Представители ФФУ/УАФ не раскрывают детали слушаний. Известно лишь, что над кейсом работала группа юристов из Швейцарии и Испании, а также адвокаты США и Украины. Руководство федерации прогнозируемо продолжает источать оптимизм по возвращению вопроса в спортивное русло. Однако СМИ не разделяют такую надежду, готовя читателей к худшему.

А факт того, что семи представителям от нашей ассоциации противостоял всего один юрист, он же генеральный секретарь Швейцарского футбольного союза Роберт Брайт, свидетельствует – соперники чувствуют себя спокойно и не боятся за результат.

Об этом, кстати, накануне заседания CAS говорил и журналист швейцарского издания Tages-Anzeiger Томас Шиффрль.

"В Швейцарии нет ажиотажа вокруг этого дела, которое будет рассматривать Спортивный арбитраж. Мне кажется, что 99,9% даже не знают, что состоится это заседание. Проблема для Украины – УЕФА не предусмотрело возможностей для переигровки таких матчей. Нужно понимать, что органы здравоохранения в период пандемии наделены большой властью и могут принимать вот такие решения. Хочу извиниться, но я буду очень удивлен, если решение про техническое поражение Украины будет отменено", – оценил шансы "сине-желтых" Т.Шиффрль в комментарии "Футбол NEWS" (16.02.21).

"Я не имею права рассказывать о том, что было внутри, – в свою очередь продолжает Александр Денисов (Footballua.tv, 19.02.21). – Я крайне аккуратен, чтобы у УАФ и сборной не было последствий. УЕФА находится в Швейцарии, а это как мед и пчелы. А пчелы не бывают против меда, коалиция очень сильная. Но УЕФА будет стоять до конца, чтобы победить Украину.

К тому же, Чеферин – явно не тот президент УЕФА, который готов судиться с одним из членов организации. После принятия решения он несколько раз уточнял у подчиненных, все ли соблюдено и нет ли возможности провести матч. Подчиненные четко его убеждали, что это безусловное техническое поражение сборной Украины. Сейчас эти чиновники будут стараться защитить свое решение перед боссом", – заключает директор телеканалов "Футбол 1/2/3". (Footballua.tv, 19.02.21).

Когда будет вынесен вердикт после слушания сторон в CAS, официальные источники пока не сообщают. В прессе же гуляет информация, что окончательное решение озвучат ориентировочно недели через три…

"ФУТБОЛЬНЫЕ ЗВЕЗДЫ". КОМЕДИЯ

Накануне Лозанны ФФУ/УАФ решила внести долю праздника в стартовавшие футбольные будни, но и тут с бульканьем села в лужу.

В минувший понедельник федерация в YouTube провела церемонию награждения премии "Футбольные звезды Украины-2020", назвав лучших персон прошлого года. Однако, мероприятие в Доме футбола вызвало большой скандал, в который включились отечественные гранды.

Дело в том, что на награду лучшему тренеру Украины в 2020 году претендовали Александр Рябоконь ("Десна"), Мирча Луческу ("Динамо") и Виктор Скрипник ("Заря"), которому в итоге ФФУ/УАФ и отдала приз. Но даже среди номинантов не оказалось наставника "Шахтера" Луиша Каштру, выигравшего УПЛ с 24-очковым отрывом и дошедшего с горняками до полуфинала прошлого розыгрыша Лиги Европы.

Каковы же тогда критерии отбора, если топ-достижения, оказывается, ничего не стоят? Почему эти критерии не были обнародованы и не получили широкое освещение?

"Степень возмущения этой нелогичностью, так или иначе задавалась вопросом: насколько организаторы церемонии профессионально проводили опрос? В разговоре с одним из членов жури он отметил, что такого хаоса не было в предыдущие годы. Если раньше объезжали всех голосующих, определялось, какие критерии были задействованы, те или другие, в отборе номинантов, то сейчас все было сделано тяп-ляп", – сокрушался в авторской программе директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов. (1927.kiev.ua, 19.02.21).

Понятно, что пандемия вносит свои весомые коррективы в различные процессы. Но нельзя же из-за этого пускать все на самотек. В конце-концов, при отсутствии соответствующих кадров или их некомпетентности можно было нанять профессионалов, занимающихся организацией подобных мероприятий. Или хотя бы проанализировать, как их проводят УЕФА и ФИФА, другие футбольные ресурсы, специализирующиеся на определении лучших. А не делать это втихаря, по разнарядке.

"Если УАФ уверена в том, что она провела качественное анкетирование, то в конце концов из-за непрофессионализма скинула всю вину на голосующих. Вы же понимаете, что с таким подходом любой тренер нашей Премьер-лиги мог получить больше баллов, а другие меньше. Мы имеем дело с определенным разгильдяйством. Организаторы сетуют на то, что у них есть все протоколы. Сегодня пятница, а никаких протоколов никто в глаза не видел", – также отметил А.Денисов. (1927.kiev.ua, 19.02.21).

Интересно, что "Шахтер" в поиске правды поддержал и президент главного конкурента горняков Игорь Суркис. Руководитель киевского "Динамо" даже высказал недоумение по поводу попадания в тройку лауреатов наставника своей команды Мирчи Луческу.

"Эта церемония изначально выглядела комедийной, скажу вам откровенно. Начиная от кандидатов, которые выбирались, и заканчивая тем, как она проходила. Обычно церемония транслируется, болельщики могут посмотреть. Такое впечатление, что это все делалось для самих себя. Сегодня же нельзя критиковать нашу доблестную ассоциацию футбола. Они ж штрафуют меня, у меня уже скоро деньги закончатся. Такие вещи мне непонятны. Мне непонятно, каким образом в список лучших тренеров попал Мирча Луческу. Я вам прямо говорю. Он принял команду во втором полугодии, а награду давали за целый 2020 год. Как туда не попал тренер Шахтера, мне тоже непонятно. Мы же должны называть вещи своими именами. Для меня самый лучший тренер – это мой тренер. Но если меня спросят, кто сегодня принес больше очков в копилку Украины, я отвечу, что донецкий Шахтер. Да, мы в этом году много очков в копилку внесли. Кто попал в полуфинал Лиги Европы? Донецкий Шахтер. Мое мнение, что тренер Шахтера должен был претендовать на место в тройке номинантов, а он даже в тройку не попал", – констатировал Игорь Суркис. (Footballua.tv, 17.02.21).

Высказал президент "Динамо" и свое несогласие с выбором победителя в номинации "Лучший гол 2020 года в Украине", которым стал игрок "Вереса" Геннадий Пасич, забивший мяч в рамках первенства Первой лиги.

"Я узнавал, подписывал ли в клубе кто-то какие-то списки. Обычно я вижу списки номинантов на лучшего игрока, тренера, судью. В этот раз я ничего не видел. И как проходило голосование, мне непонятно. Со мной всегда согласовывают генеральный директор, заместитель гендиректора, показывает все эти номинации, и мы решаем, кто достоит какого-то звания. То же самое я могу сказать о лучшем голе 2020 года. Я не говорю, что это обязательно должен быть гол Цыганкова. Может, это должен быть гол Малиновского. Но по важности для всей страны, когда Цыганков забил гол, и мы обыграли Испанию, наверное, это самый важный исторический гол. А устраивать клоунаду и сравнивать гол Вереса с голом ван Бастена... Тогда я Пеле", – заявил Игорь Суркис в интервью "Футбол NEWS" (17.02.21).