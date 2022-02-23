Бывший тренер 'Шахтера' дал Путину совет

Знаменитый итальянский футбольный тренер Невио Скала, который в 2002 году привел донецкий "Шахтер" к первому чемпионству в Украине, решил высказать свою позицию о ситуации вокруг нашей страны. Ныне 74-летний специалист считает, что нельзя замалчивать проблему, но надеется на мирное ее разрешение.

Своими мыслями бывший наставник "горняков" поделился с изданием Napoli Magazine. Он вспомнил прекрасное время в Донецке, которое готов пережить снова.

"Я чувствую невероятное разочарование и большую тревогу. Ситуация – тяжелая и критическая, и мы не знаем, чем все закончится. Я провел в Донецке прекрасные месяцы, которые хотел бы прожить снова...

Какой совет я бы дал Путину? Укоротить на шесть метров стол, который отдаляет его от общения с другими людьми. Для этого достаточно простой пилы – и больше ничего", – образно порассуждал Скала.

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Несмотря на сложность ситуации, он верит в здравый смысл.

"Я все равно верю в мирное решение. Будем надеяться, что это все скоро закончится и там найдут дипломатическое решение. Это в любом случае всегда остается самым мудрым", – считает Мистер.

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