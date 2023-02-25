Бывший футболист ''Спартак'' шесть лет избивал свою подругу. Фото последствий

Экс-игрок "Спартака" Веллитон, выступавший за московский клуб с 2007 по 2014 года, обвинен в домашнем насилии бывшей женой Рафаэлой Карвальо. Согласно ее заявлению, он издевался над ней в течение шести лет, бил кулаками и ногами, давал пощечины, толкал и пытался удушить. Также отбирал деньги и документы.

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По слова 28-летней бразильянки она страдала от депрессии и похудела на 16 кг. Веллитон постоянно угрожал, обещая превратить ее жизнь в ад.

У себя в Instagarm девушка опубликовала последствия террора.

В интервью бразильскому изданию UOL, он заявила, что насилие продолжилось и по возвращении на родину в 2021 году. Рафаэла сообщила, что ее преследовали и угрожали при каждой попытке прекратить отношения.

Карвальо сумела собрать компромат и подала в суд на бывшего форварда московской команды. Веллитон пока не комментирует обвинения и должен доказать свою невиновность в суде.

Рафаэла призналась, что после интервью, ей написало множество бразильских женщин с такой же проблемой. Они подвергались насилию со стороны близкого человека.

Это уже не первый случай, когда известные спортсмены становятся обвиняемыми в домашнем насилии, и этот инцидент снова поднимает вопрос о проблеме насилия в отношениях.

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