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Бывший футболист "Спартак" шесть лет избивал свою подругу. Фото последствий

Максим Иншаков
Футбол
3 минуты
3,5 т.
Рафаэла Карвальо

Экс-игрок "Спартака" Веллитон, выступавший за московский клуб с 2007 по 2014 года, обвинен в домашнем насилии бывшей женой Рафаэлой Карвальо. Согласно ее заявлению, он издевался над ней в течение шести лет, бил кулаками и ногами, давал пощечины, толкал и пытался удушить. Также отбирал деньги и документы.

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По слова 28-летней бразильянки она страдала от депрессии и похудела на 16 кг. Веллитон постоянно угрожал, обещая превратить ее жизнь в ад.

Бывший футболист ''Спартак'' шесть лет избивал свою подругу. Фото последствий

У себя в Instagarm девушка опубликовала последствия террора.

Бывший футболист ''Спартак'' шесть лет избивал свою подругу. Фото последствий
Бывший футболист ''Спартак'' шесть лет избивал свою подругу. Фото последствий
Бывший футболист ''Спартак'' шесть лет избивал свою подругу. Фото последствий

В интервью бразильскому изданию UOL, он заявила, что насилие продолжилось и по возвращении на родину в 2021 году. Рафаэла сообщила, что ее преследовали и угрожали при каждой попытке прекратить отношения.

Бывший футболист ''Спартак'' шесть лет избивал свою подругу. Фото последствий

Карвальо сумела собрать компромат и подала в суд на бывшего форварда московской команды. Веллитон пока не комментирует обвинения и должен доказать свою невиновность в суде.

Бывший футболист ''Спартак'' шесть лет избивал свою подругу. Фото последствий
Бывший футболист ''Спартак'' шесть лет избивал свою подругу. Фото последствий
Бывший футболист ''Спартак'' шесть лет избивал свою подругу. Фото последствий
Бывший футболист ''Спартак'' шесть лет избивал свою подругу. Фото последствий
Бывший футболист ''Спартак'' шесть лет избивал свою подругу. Фото последствий
Бывший футболист ''Спартак'' шесть лет избивал свою подругу. Фото последствий
Бывший футболист ''Спартак'' шесть лет избивал свою подругу. Фото последствий

Рафаэла призналась, что после интервью, ей написало множество бразильских женщин с такой же проблемой. Они подвергались насилию со стороны близкого человека.

Это уже не первый случай, когда известные спортсмены становятся обвиняемыми в домашнем насилии, и этот инцидент снова поднимает вопрос о проблеме насилия в отношениях.

Бывший футболист ''Спартак'' шесть лет избивал свою подругу. Фото последствий
Бывший футболист ''Спартак'' шесть лет избивал свою подругу. Фото последствий
Бывший футболист ''Спартак'' шесть лет избивал свою подругу. Фото последствий

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