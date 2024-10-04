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Букмекеры оценили шансы Украины впервые в истории взять медали ЧМ по футзалу

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
735
Букмекеры оценили шансы Украины впервые в истории взять медали ЧМ по футзалу

Сборная Украины по футзалу во второй раз в своей истории сыграет в матче за третье место чемпионата мира. На турнире, который в эти дни проходит в Узбекистане, в так называемом малом финале подопечные тренера Александра Косенко попробуют впервые стать медалистами мундиаля в поединке против Франции.

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Встреча состоится на паркете Humo Arena в Ташкенте в воскресенье, 6 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Букмекеры оценили шансы Украины впервые в истории взять медали ЧМ по футзалу
Букмекеры оценили шансы Украины впервые в истории взять медали ЧМ по футзалу

Букмекеры отдают небольшое предпочтение украинской команде. Ставки на ее победу в основные 40 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 2,10. Ничья оценивается котировкой 4,50. А показатели на успех французской сборной достигают уровня 2,45.

При этом аналитики ждут результативного футзала. На то, что соперники забьют как минимум шесть голов, предлагается индекс 1,72.

Букмекеры оценили шансы Украины впервые в истории взять медали ЧМ по футзалу
Букмекеры оценили шансы Украины впервые в истории взять медали ЧМ по футзалу

Интересно, что в апреле команды встречались на международном турнире в Литве, где сыграли вничью 4:4. Причем украинцы по ходу встречи выигрывали в три мяча.

Отметим, что украинцы единственный раз попадали в топ-4 мундиаля в 1996 году. Тогда в игре за третье место наши футзалисты уступили россиянам 2:3. В составе той команды выступал нынешний главный тренер "сине-желтых".

Букмекеры оценили шансы Украины впервые в истории взять медали ЧМ по футзалу

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад в драматичном полуфинале украинцы проиграли команде Бразилии (2:3).

В 1/4 финала "желто-синие" обыграли главную сенсацию турнира – команду Венесуэлы (9:4). 24 сентября в 1/8 финала украинцы были сильнее Нидерландов – 3:1.

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