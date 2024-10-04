Букмекеры оценили шансы Украины впервые в истории взять медали ЧМ по футзалу

Сборная Украины по футзалу во второй раз в своей истории сыграет в матче за третье место чемпионата мира. На турнире, который в эти дни проходит в Узбекистане, в так называемом малом финале подопечные тренера Александра Косенко попробуют впервые стать медалистами мундиаля в поединке против Франции.

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Встреча состоится на паркете Humo Arena в Ташкенте в воскресенье, 6 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение украинской команде. Ставки на ее победу в основные 40 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 2,10. Ничья оценивается котировкой 4,50. А показатели на успех французской сборной достигают уровня 2,45.

При этом аналитики ждут результативного футзала. На то, что соперники забьют как минимум шесть голов, предлагается индекс 1,72.

Интересно, что в апреле команды встречались на международном турнире в Литве, где сыграли вничью 4:4. Причем украинцы по ходу встречи выигрывали в три мяча.

Отметим, что украинцы единственный раз попадали в топ-4 мундиаля в 1996 году. Тогда в игре за третье место наши футзалисты уступили россиянам 2:3. В составе той команды выступал нынешний главный тренер "сине-желтых".

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад в драматичном полуфинале украинцы проиграли команде Бразилии (2:3).

В 1/4 финала "желто-синие" обыграли главную сенсацию турнира – команду Венесуэлы (9:4). 24 сентября в 1/8 финала украинцы были сильнее Нидерландов – 3:1.

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