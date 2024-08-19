Букмекеры оценили шансы 'Динамо' выйти в Лигу чемпионов

Киевское "Динамо" считается аутсайдером противостояния с австрийским "Зальцбургом" в стыковых матчах квалификации Лиги чемпионов. Украинская команда проведет первую встречу плей-офф уже в среду, 21 августа, на номинально домашнем стадионе в польском Люблине.

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OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Зальцбург". Время начала поединка – в 22:00 по киевскому времени.

Букмекеры дали прогноз не только на предстоящую встречу команд, но и результат всей дуэли. Поставить на победу "Динамо" в Люблине предлагается с коэффициентом 2,70. Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех австрийского коллектива достигают уровня 2,45.

При этом выход киевского клуба в основную сетку Лиги чемпионов представлен индексом 2,55. На итоговый триумф "Зальцбурга" можно поставить с показателем 1,45.

Для соперников это будет первое очное противостояние в истории. При этом с австрийскими командами "Динамо" играет успешно – 11 побед, две ничьи и три поражения. В последний раз с представителями этой страны "бело-синие" играли в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов 2022/23, когда дважды обыграли "Штурм" из Граца 2:1 и 1:0.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" пропустило гол на первой минуте, но добыло волевую победу над львовскими "Карпатами" в Премьер-лиге.

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