Болельщики в Ривне скандировали 'пи*арас' украинскому арбитру-военному, прошедшему Мариуполь, плен и пытки российских оккупантов. Видео

Во время матча 27-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге (УПЛ) между "Вересом" и "Оболонью" (0:2) болельщики команды из Ривного неоднократно выкрикивали оскорбления в адрес главного судьи Дмитрия Кубряка. Трибуны хором скандировали: "Судья – пи*арас".

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Во втором тайме арбитр удалил двух игроков "Вереса" – Богдана Когута и Георгия Куцию. Первый получил желтую карточку за симуляцию, а второй прямую красную за бурное возмущение сложившейся ситуацией.

Это вызвало волну негодования среди фанатов хозяев.

4 мая футбольный клуб "Верес" опубликовал заявление в своем Instagram, призвав к уважению на матчах. В сообщении говорится о недопустимости личных оскорблений и словесной агрессии даже в случае судейских ошибок или провокаций соперников. Клуб подчеркнул, что регулярно проводит профилактические встречи с фанатами и на матчах из-за диктора напоминает о правилах поведения. Также "Верес" раскритиковал медиа за спекуляции на теме войны, напомнив, что часть работников клуба служат на фронте.

36-летний Кубряк является ветераном войны с Россией. В марте 2022-го после начала полномасштабного вторжения он, будучи нейрохирургом добровольно отправился в осаждённый Мариуполь, где оперировал раненых на заводе имени Ильича. Через две недели, 12 апреля, он попал в российский плен.

Его удерживали в колонии в Еленовке, где он стал свидетелем массовой гибели украинских военнопленных в результате взрыва 29 июля. Всё это время Кубряк, несмотря на жестокое психологическое и физическое давление, оказывал медицинскую помощь другим пленным в условиях нехватки лекарств и плохого обращения.

Спустя пять месяцев, 22 сентября 2022 года, в рамках обмена, в ходе которого Украина вернула 200 своих граждан, в том числе и Кубряка, в обмен на Виктора Медведчука.

После возвращения Дмитрий решил продолжить службу в армии и вернулся к работе футбольным судьёй.

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