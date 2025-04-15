Болельщик спас от смерти фаната команды соперника, когда тот свалился со второго яруса на стадионе. Момент попал на видео

Фанат "Мамелоди Сандаунс" спас жизнь болельщику "Есперанса" после драки на стадионе в Претории. Инцидент произошел во время матча Лиги чемпионов КАФ после победы южноафриканской команды с минимальным счетом 1:0, среди болельщиков обеих сторон вспыхнула драка, которая привела к серьезным беспорядкам на стадионе "Лофтус Версфельд".

Видео дня

В ходе столкновений один из болельщиков "Мамелоди Сандаунс" заметил, что фанат "Есперанса" оказался в опасной ситуации и рискует упасть с высоты. Немедленно отреагировав, он вытащил пострадавшего в безопасное место, предотвратив возможную трагедию.

Сам фанат, имя которого не раскрыто, позже сообщил, что его поступок был инстинктивным. "Я просто увидел, что кому-то угрожает опасность, и отреагировал, не думая", — отметил он.

Драка между болельщиками привела к материальным ущербам и нескольким травмам, однако благодаря оперативным действиям южноафриканского фаната удалось избежать более серьезных последствий.

Этот поступок получил высокую оценку в африканской спортивной среде. Видео спасения стало вирусным в сети, собрав десятки тысяч просмотров.

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