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Болельщик спас от смерти фаната команды соперника, когда тот свалился со второго яруса на стадионе. Момент попал на видео

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
162
Болельщик спас от смерти фаната команды соперника, когда тот свалился со второго яруса на стадионе. Момент попал на видео

Фанат "Мамелоди Сандаунс" спас жизнь болельщику "Есперанса" после драки на стадионе в Претории. Инцидент произошел во время матча Лиги чемпионов КАФ после победы южноафриканской команды с минимальным счетом 1:0, среди болельщиков обеих сторон вспыхнула драка, которая привела к серьезным беспорядкам на стадионе "Лофтус Версфельд".

Видео дня

В ходе столкновений один из болельщиков "Мамелоди Сандаунс" заметил, что фанат "Есперанса" оказался в опасной ситуации и рискует упасть с высоты. Немедленно отреагировав, он вытащил пострадавшего в безопасное место, предотвратив возможную трагедию.

Болельщик спас от смерти фаната команды соперника, когда тот свалился со второго яруса на стадионе. Момент попал на видео

Сам фанат, имя которого не раскрыто, позже сообщил, что его поступок был инстинктивным. "Я просто увидел, что кому-то угрожает опасность, и отреагировал, не думая", — отметил он.

Болельщик спас от смерти фаната команды соперника, когда тот свалился со второго яруса на стадионе. Момент попал на видео

Драка между болельщиками привела к материальным ущербам и нескольким травмам, однако благодаря оперативным действиям южноафриканского фаната удалось избежать более серьезных последствий.

Болельщик спас от смерти фаната команды соперника, когда тот свалился со второго яруса на стадионе. Момент попал на видео

Этот поступок получил высокую оценку в африканской спортивной среде. Видео спасения стало вирусным в сети, собрав десятки тысяч просмотров.

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