Блохин пожаловался, что его не узнали на футболе, сравнив себя с Месси и Роналду

Легендарный футболист киевского "Динамо" Олег Блохин посетовал, что новое поколение футболистов не знают звезд прошлого. Обладатель "Золотого мяча" 1975 года вспомнил случай, когда на матче его попросту не узнали.

Посетив один из турниров Олег Владимирович столкнулся с ситуацией, что родители будущих спортсменов его узнали, а сами дети - нет.

"Дети знают Роналду... Месси. Родители спрашивают: "Кто это?" Дети не знали. Родители: "Да что ты, как ты не знаешь?" Так оно и получается в жизни", — цитирует Блохина Fanday со ссылкой на ТК Футбол.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Блохин упрекнул Андрея Шевченко за решение покинуть сборную Украины. Лучший бомбардир в истории "бело-синих" так же отметил, что экс-наставнику "желто-синих" стоило доработать с командой до конца отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Отметим, что недавно ретро-фотография прославленного украинского футболиста и тренера Олега Блохина, на которой он на главной улице Киева позирует рядом со своим автомобилем, вызвало бурное обсуждение в сети.