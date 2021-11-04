'Барселона' кардинально решила вопрос со сменой главного тренера

Новым главным тренером "Барселоны" будет назначен легендарный в недалеком прошлом полузащитник команды Хави Эрнандес. Сейчас 41-летний специалист тренирует катарский клуб "Аль-Садд", с которым имеет действующий контракт до 2023 года. Однако в четверг, 4 ноября, представители "Барсы" уговорили боссов катарского клуба отпустить Хави в Каталонию.

Об этом сообщило испанское издание sport.es. Спортивный директор "Барселоны" Матеу Алемани и вице-президент клуба Рафаэль Юсте, который пытался дать в челюсть боксеру Александру Усику, побывали в Катаре и решили вопрос с шейхами.

После отставки Рональда Кумана исполняющим обязанности рулевого был назначен Серхи Бархуан. Однако все, и он сам в том числе, понимали, что это – временное решение.

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В ближайшую субботу, 6 ноября, Бархуан будет руководить действиями "Барселоны" в выездной игре против "Сельты". После этого в календаре намечена пауза на матчи национальных сборных. Так что дебют Хави на тренерском мостике испанского гранда ожидается 20 ноября в дерби против "Эспаньола".

Хави Эрнандес – уроженец Каталонии, в своей карьере выступал только за "Барселону". Много лет был ее капитаном, со сборной Испании становился чемпионом Европы 2008, 2012 гг. и чемпионом мира 2010 г. В 2015-2019 годах играл в Катаре, где и начал тренировать "Аль-Садд".

Как сообщал OBOZREVATEL, Рональд Куман требует от "Барселоны" многомиллионную компенсацию.

В то же время Луческу выступил против VAR, несмотря на отмену пенальти в матче "Динамо" – "Барселона".