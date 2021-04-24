В каждом отборочном цикле чемпионатов Европы случаются скандальные матчи. Сегодня – об одном из них.

Большой резонанс в отборочном цикле Евро-2012, который принимали Украина и Польша, вызвал поединок, завершавший турнир в группе В, между Ирландией и Арменией. Набравшую сумасшедший ход сборную закавказской республики, которая в трех матчах выдала впечатляющую победную серию с общим счетом 11:1 (Андорра – 3:0, Словакия – 4:0, Македония – 4:1), на пути к первому в ее истории Евро смогла остановить ошибка испанского арбитра Эдуардо Гонсалеса.

Решающий поединок в Дублине, где армян для получения путевки в плей-офф устраивала исключительно победа над Ирландией, омрачил эпизод, произошедший на 26-й минуте при счете 0:0. Вратарь гостей Роман Березовский, покинув штрафную площадку, коснулся мяча грудью, однако рефери посчитал, что рукой, и показал голкиперу красную карточку. В то же время прорывавшийся к воротам ирландец Саймон Кокс сам подыграл себе рукой, в чем признался позже в прессе, отметив, что Березовский действовал в рамках правил. Естественно, удаление наложило отпечаток на ход встречи. Хозяевам в большинстве игралось полегче, нежели деморализованным соперникам, хотя армяне и сражались до конца. Тем не менее команда Джованни Трапаттони выиграла – 2:1, после чего расправилась в стыковых матчах с эстонцами и впервые после 1988 года пробилась на континентальное первенство.

"Когда я увидел перед собой красную карточку, испытал шок, – признался Березовский. – Своего пика терзания достигли под утро, когда мы уже вернулись в Ереван. В аэропорту собрались сотни людей и аплодировали нам, словно победителям. Это растрогало до глубины души. Мы просматривали повтор рокового эпизода еще и еще. И поражались. Ирландец подыграл себе рукой, и этого, выходит, не заметил ни один из судей! Мы чувствовали в себе силы выиграть и заслуживали второго места в группе".

В прессе сразу же появились слухи, будто УЕФА решил вернуть сборной Ирландии должок. Напомним, островитяне пролетели мимо ЧМ-2010 из-за просчета шведского арбитра Мартина Ханссона, спровоцировавшего возмущение футбольной общественности. В скандальном парижском поединке плей-офф, состоявшемся 18 ноября 2009 года, скандинав не заметил явной игры рукой форварда "трехцветных" Тьерри Анри, который прострелил на Вильяма Галласа, и тот забил гол, оставивший ирландцев без мундиаля.

Возмущенные поступком Гонсалеса несколько тысяч армянских болельщиков открыли в Facebook страницу, где бурно обсуждали судейство, причем с использованием в основном нецензурных выражений. Многие направили письма тогдашнему президенту УЕФА Мишелю Платини с требованием пожизненно дисквалифицировать испанца, а кое-кто даже перегнул палку. Страничка в "Википедии", рассказывающая об арбитре, была отредактирована, и в английской версии появилась запись: "Эдуардо Иттуральде Гонсалес (родился 20 февраля 1967 года в Арранкудиаге, умер 11 октября 2011 года в Дублине, Ирландия).

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Друзья, сейчас все реже и реже звучат анекдоты от армянского радио, которых в свое время было бесчисленное множество. OBOZREVATEL напомнит семь из них – все на интимную тему.

1. Можно ли употреблять корень женьшеня от полового бессилия? Можно. Нужно только взять корень потолще и привязать покрепче.

2. Может ли женщина забеременеть от пыли? Может, если пыль стоит столбом.

3. Что такое порядочная женщина, и что такое потаскуха? Потаскуха – это одинокая женщина, которая потоскует и ложится спать одна, а порядочная любит порядок, сегодня один, а завтра другой.

4. Можно ли поиметь женщину на многолюдной площади? Нельзя, потому что будет очень много советчиков.

5. Как должны спать муж с женой, если они поссорились? Членораздельно.

6. Может ли вегетарианец любить женщину? Может, если женщина ни рыба, ни мясо.

7. Чем отличается женщина от такси? Женщина с огоньком никогда не бывает свободной.

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