Архивный снимок Блохина на Хрещатике озадачил сеть

Ретро-фотография прославленного украинского футболиста и тренера Олега Блохина, на которой он на главной улице Киева позирует рядом со своим автомобилем, вызвало бурное обсуждение в сети.

Снимок появился в паблике "Автомобили СССР, России и мира". В кадре довольный и улыбающийся Блохин стоит рядом со своей машиной - ГАЗ-24 "Волга".

В комментариях пользователи начали спорить, действительно ли именно эта машина, которая является модифицированной "третьей серией" (выпускалась с конца 1978 года по 1984 год), принадлежит Олегу Владимировичу.

Также юзеры вспоминают, как удивительно в то время было видеть в таком авто выдвижную антенну для магнитолы.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший игрок и главный тренер "Динамо" Олег Блохин был немногословен, комментируя успех Мирчи Луческу и "Динамо" в чемпионате Украины.

Легендарный экс-тренер свой комментарий вместил в 5 слов.