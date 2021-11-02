Английский гранд взял на работу скандального итальянского тренера

Лондонский "Тоттенхэм" во вторник, 2 ноября, получит нового главного тренера. Двумя днями ранее португалец Нуну Эшпириту Санту был уволен после разгромного домашнего поражения от "Манчестер Юнайтед" – 0:3. На его место приходит 52-летний итальянец Антонио Конте.

Об этом сообщил журналист-инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в Twitter. Контракт уроженца Лечче подписывают до лета 2023 года. Интересно, что на прошлой неделе Конте вел переговоры с "Манчестер Юнайтед" и требовал от клуба соглашение на три года. Однако Уле-Гуннар Сульшер остался на своем месте, отправив в отставку Нуну.

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Португалец руководил "Шпорами" всего четыре месяца, проведя на своем посту 17 матчей. В чемпионате Англии "Тоттенхэм" после 10 туров занимает девятое место, но отстает от "Красных дьяволов" из МЮ, идущих пятыми, всего на два очка. В нынешнем сезоне финалист Лиги чемпионов-2019 в пяти матчах взял верх и в пяти уступил.

Напомним, что Антонио Конте уже работал в Англии. В 2016-2018 годах он выиграл чемпионат и Кубок Англии с "Челси", после чего ушел из-за разногласий с руководством клуба российского олигарха Романа Абрамовича. Еще и получил 10 миллионов евро отступных.

Похожая история повторилась с "Интером", который Конте минувшим летом покинул в ранге чемпиона Италии после ссоры с боссами из-за разных взглядов на развитие команды. Ранее Антонио приводил к золотым медалям туринский "Ювентус".

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