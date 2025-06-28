Английский футболист кинул стул в голову женщине на отдыхе в Ибице. Та упала без сознания. Видео

Игрок футбольного клуба "Олдем Атлетик" Киан Харратт стал участником скандала во время отдыха на Ибице. На видео, которое стало вирусным в интернете видно, как 23-летний Харрет бросает белый пластиковый стул, который попадает в голову женщине — та падает на землю. Затем второй стул прилетает в мужчину.

Видео дня

После того как видео распространилось сети, Харратт опубликовал ответный ролик в TikTok, в котором заявил, что "очень сожалеет" о случившемся.

Также он отметил, что ролики в интернете не отражают полной картины происходившего: "Видео обрывается. Мы с друзьями вели себя, как любые обычные ребята".

По словам футболиста, он был вынужден высказаться, потому что с утра сталкивался лишь с оскорблениями.

Харратт подписал контракт с "Олдемом" в марте 2025 года. Клуб уже заявил, что проводит "тщательное расследование" случившегося и "решительно осуждает любые проявления насилия".

До завершения расследования других комментариев не будет, подчеркнули в клубе.

Позже в интернете появилось видео начала конфликта. На нем видно, как взрослый мужчина первым бьет Харрета в лицо.

Киан Шей Харратт (родился 21 июня 2002 года в Понтефракте, Великобритания) — английский профессиональный нападающий, выступающий за клуб Лиги 2 "Олдем Атлетик".

Харратт дебютировал в основном составе "Хаддерсфилд Таун" в декабре 2019 года, после чего играл в аренде за "Харрогейт Таун", "Гайзли", "Порт Вейл" и "Брэдфорд Сити". В 2022 году помог "Порт Вейл" выйти в Лигу 1 через плей-офф.

В его карьере были скандалы: в 2022 году он был оштрафован за участие в охоте на зайцев, а в 2024-м — за браконьерство. Кроме того, он получил четырёхмесячную дисквалификацию за 484 ставки на футбольные матчи.

В сезоне 2024/25 выступал за "Флитвуд Таун", сначала на правах аренды, а затем на постоянной основе. В марте 2025 года перешёл в "Олдем Атлетик" и помог клубу вернуться в Лигу 2, забив победный гол в финале плей-офф.

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