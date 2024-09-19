Английский футболист-чемпион арестован за контрабанду наркотиков на 800 000 долларов

Бывшему нападающему "Арсенала" Джею Эммануэлю-Томасу предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков, сообщает dailymail.co.uk. 33-летний футболист, выигрывавший молодежный Кубок Англии, был задержан в аэропорту Станстед в Лондоне. Таможенники изъяли у спортсмена марихуаны на 600 000 фунтов стерлингов (~$ 800 000).

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Нападающий "Гринок Мортон" из второй по силе лиги Шотландии, который присоединился к клубу в начале этого лета , был арестован после того, как сотрудники пограничной службы Великобритании обнаружили вещество в нескольких чемоданах, прибывших в Соединенное Королевство рейсом из Бангкока 2 сентября.

По данным Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), в двух чемоданах было обнаружено около 60 килограммов наркотика. Однако позже прокуроры заявили, что было изъято четыре чемодана.

Сотрудники NCA впоследствии задержали футболиста, которого Арсен Венгер когда-то описал как человека "выдающегося качества".

Отец двоих детей был доставлен в Карлайл для допроса и предстал перед заместителем окружного судьи Стивеном Джонасом в городском магистратском суде в четверг. Журналисты связались с "Гринок Мортон", но в клубе не прокомментировал этот инцидент.

Эммануэль-Томас – воспитанник "Арсенала", он провел 5 матчей за клуб. В ходе карьеры он также играл за "Бристоль Сити", "Ипсвич" и другие клубы.

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