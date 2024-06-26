Англичане показали, что недостойны плей-офф Евро? Тактический обзор матча Англия – Словения

Никто бы и не подумал, что матч Англии против Словении станет столь решающим. Команда Саутгейта провела очередной хилый матч и едва прошла до стадии плей-офф. Словения первая за 24 года чемпионат Европы тоже прошла не так ярко, как отбор, но добилась выхода в следующий этап. OBOZ.UA подводит итог матча и указывает на ключевые проблемы якобы фаворитов Евро.

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Стартовые составы

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Гехи, Триппьер – Галлахер, Райс – Сака, Беллингем, Фоден – Кейн.

Словения: Облак – Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа – Стоянович, Черин, Елшник, Млакар – Шпорар, Шешко.

Первый тайм. Медленность против осторожности

Команды начали кардинально разными стратегиями, но у обоих читалось - нам нужна победа с минимальным риском. Англия в атаке строила 3-2-5, однако столько игроков впереди были лишние, впрочем словенцам хватало даже четырех защитников, чтобы ограничить это преимущество. Кейн отходил до опорной зоны, чтобы помочь доставить мяч вперед. Против такой крепкой и осторожной обороны круто смотрелись именно пасы из глубины и в Гарри это всегда получалось классно. Словения четко держала 4-3-3, но не могла долго быть на мяче – успешные отборы Райса на нужном фланге возвращали владение именно его команде.

Словенцы пытались строить свои атаки через фланги, где немало работал Стоянович. В первом тайме он был активнейшим диспетчером: из любой удобной позиции искал подачей Шешко или Шпорара. Игру без мяча синие превратили в медленный прессинг, ожидая позиционную ошибку англичан. Хотя контроля львам не занимать: соперник очень быстро и плотно закрывался. Поэтому статическая игра определяла рисунок всего первого тайма, особенно когда мяч получал Беллингем или Кейн.

Хотя наконец-то начал давать результат коронный стиль Фодена. Включение в свободные зоны заработали, когда на него наконец-то начали подходить. Именно в этой игре левый фланг был максимально перегружен – но и Стоянович был успешным в отборе. Однажды он провалил контроль, правда, офсайд у вингера не разрешил открыть счет. Удар с удобной позиции под левую – Облак справился, достав из девятки.

Каков результат тайма? Англия выглядела как набор профессионалов без общей игры. Те же забросы на Фодена - все структурированное взаимодействие. Позади Уокер мог подходить Гехи туда, где он не ожидал. Или Сака слишком поздно реагировал на стремительный пас. Кейн вообще коснулся мяча в штрафной только на 28-й минуте - и сразу потерял. Словения выглядела как набор не звезд, у которых тоже не было понимания, как играть надежнее. Опасных моментов на обоих - один, тот же штрафной. Нулевая ничья устраивала всех на поле, но команды постоянно оглядывались на параллельный матч Дании.

Второй тайм. Пикфорд и Облак засыпают вместе с болельщиками

Во втором тайме Англия обманула всех, когда вроде бы нашла нужную скорость: активным изменением флангов пытались растянуть защиту словенцев. Самым опасным так и оставался Фоден – он первым попробовал дальний удар, хотя без точности. Один из навесов Райса чуть не стал гол, когда словенцев поймали на пожаре. Ни один из четырех возможных ударов не произошел – и это большая проблема. Также была угроза и от неоправданной агрессивности белых: Сака в этом пожаре пытался пробить через себя и едва не отправил Шпорара в нокаут.

Словению заблокировали у ее ворот, поэтому им оставалось только подстроиться под столь стремительный темп. Хотя словенцы этого и ждали - зонированная оборона с переключением на персональную при навесах или смещениях прекрасно себя показала. Бийол спас второй этаж – его рост срезал многочисленные навесы. Впереди были только Шпорар и Шешко, хотя форварды возвращались назад, если пребывание Англии у их ворот становилось затяжным. Первый удар во втором тайме от Словении пришел на 70-й минуте, когда Гехи фолом подарил выгодный штрафной за 30 метров. Единственный свой момент они красиво упустили: Черин просто подал куда-то в сторону углового флажка.

Встречная подача Триппьера на такой же штрафной – это образец полной дезорганизации. На штрафной все начинают бежать вперед, а он дает мяч туда, где однокомандники только что находились. Только Уокер или Кейн выполняли хоть как-то точные дальние передачи на Фодена, от всех остальных нельзя было ожидать подобного даже соседа. Свежий Палмер не прибавил остроты, а только увеличил количество тех, кто мог решать и ничего на поле не сделал. Самоотверженность Словении очаровывала: они бросались во все удары и прерывали прострелы. Хотя могли бы и сами что-нибудь попробовать впереди, даже одним моментом. Но масштабных атак не было – все силы возложили на низкую оборону.

После этой игры возникает вопрос – а достойна ли Англия быть на Евро? Если против слабой Сербии, середняков Словении и Дании они смогли дважды забить (и раз пропустить), то кому нужна такая команда без сыгранности и лица? Два мяча за 3 матча групп – так же неубедительно, как и выступления Франции. Первая топ-команда для львов лишит инициативности неорганизованного и полного конфликтов коллектива. Матч завершился 0:0 – проиграли все. Особенно, фанаты.