Анчелотти 'накинулся' на Лунина в раздевалке 'Реала' после случившегося в матче Ла Лиги – СМИ

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти остался недоволен действиями украинского голкипера Андрея Лунина после победы над "Мальоркой" (1:0) в матче 19-го тура Ла Лиги. 24-летний вратарь сборной Украины получил желтую карточку за споры с арбитром.

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Как сообщает испанское издание Defensa Central, после игры итальянский наставник в раздевалке команды устроил разнос украинцу.

"Мы не можем просто так получать эти карточки. Мне не нравится, что они были получены за разговоры", – возмущенно заявил Анчелотти

Итальянец добавил, что независимо от того, что происходит на поле, игроки должны держать себя в руки и успокоиться. Анчелотти признался, что в глубине души он понимает реакцию своих подопечных, так как у него у самого накопилось много вопросов к работе рефери.

Напомним, что Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" в июле 2018 года за 3,5 млн евро. С того времени выступал в арендах в "Леганесе", "Реале Вальядолид" и "Реале Овьедо".

В текущем сезоне после травмы основного голкипера "Реала" Кепы Арриссбалаги занял место в воротах, сыграв уже в 10 поединков. В пяти из них Андрей отстоял на ноль.

Анчелотти изначально хотел распределить игровое время во второй половине сезона между украинцем и его конкурентом, но в последний момент принял решение довериться Лунину.

Как сообщал OBOZ.UA, в СМИ появилась информация о том, что к Андрею Лунину проявляют интерес два клуба английской Премьер-лиги.

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