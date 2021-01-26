Агент Яремчука прокомментировал возможный переход футболиста в итальянский гранд

Агент нападающего сборной Украины и "Гента" Романа Яремчука Сергей Серебренников заявил, что не верит в новости о том, что бельгийской команде предложили 12 млн евро за его клиента.

Он считает, что этой суммы мало для того, чтобы "Гент" всерьез задумался о продаже нашего соотечественника.

По его мнению, клубам, заинтересованным в переходе Яремчука, нужно заплатить бельгийцам не менее 20 млн евро.

"Я не знаю, есть ли у "Гента" такое предложение по Роману. Более того, не верю в подобные новости. Не думаю, что сумма в 12 миллионов евро заставит клуб Яремчука рассмотреть вариант с его продажей. Насколько мне известно, как минимум до лета "Гент" не будет рассматривать его продажу, а переход сейчас маловероятен, потому что сроки его продажи на бельгийцев не давят. Впереди Евро-2020, поэтому до лета заполучить Яремчука кому-либо, даже "Роме", за такие деньги будет сложно. Думаю, сумма должна колебаться от 20 миллионов, чтобы "Гент" пошел на сделку", – цитирует слова Серебренникова издание meta-ratings.com.ua.

Отметим, что стоимость Романа, по версии авторитетного портала Transfermarkt, составляет 11 млн евро. Его контракт с бельгийцами действует до лета 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что итальянская "Рома" готова заплатить за Яремчука от 10 до 12 млн евро.