60-летний вице-президент Суринама переписал историю футбола, сыграв в международном турнире

60-летний вице-президент Суринама и по совместительству владелец клуба "Интер Мунготапу" Ронни Брюнсвийк провел 54 минуты на поле в первой встрече 1/8 финала Лиги КОНКАКАФ против "Олимпии". Команда из Гондураса выиграла выездной поединок со счетом 6:0.

Как сообщает издание ESPN, Брюнсвийк, вышедший на поле под 61-м номером в честь года своего рождения, стал самым возрастным игроком, принимавшим участие в матче международного клубного турнира. Он начал игру в стартовом составе на позиции нападающего вместе со своим сыном Дамианом, который был заменен уже через 29 минут.

Отмечается, что Ронни не сможет принять участие во втором поединке против "Олимпии", поскольку его разыскивает Интерпол.

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Согласно информации информагентства Goal.com, владелец "Интера" стал вице-президентом Суринама только в июле 2020 года, но был важной фигурой в политической системе страны на протяжении нескольких десятилетий.

В 1985 году Брюнсвийк был лидером партизанской диверсионной группы, известной под названием коммандос джунглей. Вместе с единомышленниками он воевал за права одного из национальных меньшинств. С 1986 по 1992 год Ронни принимал участие в гражданской войне.

В 1999 году суд в Нидерландах признал его виновным в контрабанде наркотиков. Кроме того, в молодости он грабил банки и является отцом около 50 детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, команды "Мотагуа" (Гондурас) и "Комуникасьонес" (Гватемала) установили рекорд, пробив 36 пенальти в послематчевой серии в поединке Лиги КОНКАКАФ.