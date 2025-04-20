6-кратный чемпион АПЛ совершил шокирующий поступок на вечеринке с Дэвидом Бекхемом и другими экс-футболистами 'Манчестер Юнайтед'

Легендарный полузащитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Ники Батт получил полицейское предупреждение за то, что ударил охранника головой на собственной вечеринке по случаю 50-летия, сообщает The Sun. Пострадавший получил травмы лица и подозрение на перелом носа.

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Инцидент произошёл на закрытом празднике в элитном комплексе Soho Farmhouse в Оксфордшире. Батт признал вину по обвинению в нанесении телесных повреждений и согласился сделать пожертвование в благотворительный фонд. Он потерял самообладание во время семичасовой вечеринки 24 января и напал на охранника. Перед этим сотрудники бара отказались наливать Батту алкоголь.

По словам очевидцев, конфликт произошёл между 19:00 и 20:00, когда Батт вышел из бара во двор, где стал справлять нужду у стены. Завязалась словесная перепалка, в ходе которой Батт ударил охранника. Пострадавший был доставлен в больницу с травмами лица и подозрением на перелом носа.

Полиция допросила Батта спустя шесть дней после происшествия. Он принял предупреждение только при условии признания вины, что и произошло в течение последнего месяца. Теперь информация о проступке останется в его досье и может учитываться при проверках на наличие судимости. Полиция Темз-Вэлли подтвердила: "Расследование завершено. Мужчине вынесено предупреждение за причинение телесных повреждений".

На вечеринке присутствовали около 30 гостей, включая Дэвида и Викторию Бекхэм, а также бывших партнёров по "МЮ" – Пола Скоулза и Гари Невилла с супругами. Компания сначала ужинала в отдельной комнате, после чего переместилась в бар.

Для справки: Ники Батт — бывший английский полузащитник, воспитанник академии "Манчестер Юнайтед", где он начал профессиональную карьеру и провёл 11 сезонов. Он был частью легендарного поколения, в котором играли также Бекхэм, Скоулз и Невилл. За "Юнайтед" Батт шесть раз становился чемпионом Англии, трижды выигрывал Кубок страны и завоевал Лигу чемпионов в 1999 году. Всего с "МЮ" он выиграл 14 трофеев, включая Межконтинентальный кубок и Суперкубок Англии.

После ухода из "Юнайтед" в 2004 году Батт играл за "Ньюкасл", а также провёл аренду в "Бирмингеме". Несмотря на травмы и сложный период, он стал капитаном "Ньюкасла" и помог клубу выиграть Чемпионшип в сезоне 2009/10. Также он выиграл Кубок Интертото в 2006 году. В сборной Англии Батт провёл 39 матчей и сыграл на чемпионате мира 2002 года. После завершения карьеры он работал тренером в академии "МЮ", в том числе в роли её руководителя.

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