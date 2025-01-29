18 одновременно! Какой матч Лиги чемпионов точно следует посмотреть в последний игровой день: главные интриги

Сегодня пройдет последний тур нового формата Лиги чемпионов. Мы уже неоднократно убедились, что Этап лиги – это о непредсказуемости, сенсации и огромной интриге. Всего 3 очка между 8 и 25 местами создают уникальный случай, когда почти все из 36 команд продолжают соревноваться за первую восьмерку! За кем же следить, когда все игры пройдут одновременно? OBOZ.UA предлагает подборку матчей, которые стоит посмотреть параллельно с "Шахтером".

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"Манчестер Сити" – "Брюгге"

Впервые с сезона 12/13 "Манчестер Сити" может не выйти из группы Лиги чемпионов! Провальный период команды Пепа пришелся на самый ответственный отрезок сезона. Как следствие, горожане уже не соревнуются за золото и находятся в шаге от вылета из турнира уже сейчас! Принципиальность пары с "Брюгге" в том, что бельгийцам хватит и ничьей, тогда как 25-му в таблице "Манчестеру" нужно выигрывать, еще и разгромно. И как у чемпиона Англии есть все козыри на руках: Холанд начал забивать, Савиньо из Доку усиливают де Брюйне, защита на стыки усилена. Но тонус команды ужасен: им удалось потерять преимущество в 2 гола из "ПСЖ" и отпустить французов в свободное плавание. Аналитики ожидают победы "Сити" и дают 40% на выход в предыдущий плей-офф. Но какой же это шаткий прогноз.

"Брест" - "Реал"

Пара с украинским следом. Победа "Шахтера" над французами сломала успешный успех "Бреста", потерявшего свое почти гарантированное место в первой восьмерке. И хотя стыки им обеспечены, расклады без дополнительных матчей выглядят более привлекательными. После их провала в Лиге 1, надо всеми силами спасать репутацию в еврокубках. Со стороны "Реала" все тоже напряженно: 12 очков – это комфортно для стыков, которые у нас есть сейчас, но нужна победа, чтобы точно пройти дальше. В этом году в ЛЧ у сливочных нет ни одного матча на ноль, пираты дома не проигрывают. Очень интересная пара хотя бы с точки зрения того, что встретятся победитель турнира и его абсолютная сенсация.

"Штутгарт" - "ПСЖ"

Каждая избранная нами пара имеет свою уникальность. Например, здесь победитель оставит за пределами ЛЧ своего оппонента. "ПСЖ" и "Штутгарт" имеют по 10 очков, а еще схожие показатели по голам и атакующим возможностям. Команды даже играют одинаково: подобные результаты в группе и одинаково сильны в своих лигах. Разница возникает в оценках аналитиков: Opta дает 58% на стыки для парижан и только 27% для немцев. Вот только для французов плей-офф – обычное дело, шансы на которое они улучшили победой над "МанСити". Для штутгартцев это последняя возможность попытаться зацепиться за Лигу чемпионов, впервые за 15 лет.

"Барселона" - "Аталанта"

Единственный матч с участием команд из первой восьмерки. "Барселона" уже вышла дальше и теоретически может даже выиграть группу. "Аталанта" находится на 7-й позиции, гарантировала себе выход дальше, но должна сразиться за первую восьмерку. В Испании встретятся яркие команды с характером, в их европейских матчах всегда происходит что-нибудь интересное. Каталонцы забивают почти 4 мяча за игру, у бергамцев одна из лучших защит этой ЛЧ. Однако если в "Барсе" результат дают Левандовский и Рафинья, итальянцы распределяют атакующие усилия между разными игроками с уклоном на де Кетеларе. Это будет очень интересное противостояние за право быть в списке абсолютных лидеров.

"Ювентус" - "Бенфика"

Еще одна пара, где нам есть за кого болеть. "Бенфика" с Трубиным должна сразиться хотя бы за ничью, чтобы свои 35% шансов на стыки сделать реальными. Это будет сложно сделать в матче с "Ювентусом", который хочет быть как можно выше для более выгодного жребия. Более того, выигрыш позволяет им претендовать на 4 места из первой восьмерки. В последнее время у португальцев очень зрелищные матчи (чего стоит тот же триллер 4:5 против "Барселоны"). У туринцев наоборот – минимум результативности. Но есть одно но: разгромное поражение лиссабонцев сделает призрачные шансы "Шахтера" на выход в стыки немного больше. Каждый гол этого матча будет влиять на кучу факторов относительно других команд.

"Астон Вилла" - "Селтик"

А эта пара интересна тем, что "Астон Вилла" может вылететь из Лиги чемпионов! Представьте себе, что 9-я команда таблицы, которая в первом за долгое время элитном сезоне имеет 13 очков, может упасть на 25-ю позицию! Вау. Opta провела расчеты на суперкомпьютере – 25% симуляций выбрасывают команду Эмери в зону вылета. Активирует такую опцию всего 2 победы: "Сити" и загребского "Динамо" в своих матчах. Не будем забывать и об интересах "Селтика": у них 12 баллов и 18-я ступенька. Клубу тоже хочется претендовать на стыковые матчи, которые нужно закреплять победой и голевым ливнем в последнем туре. И внезапно в этой паре тоже есть украинский след: на пятки английским львам наступает дортмундская "Боруссия", которой нужно избавиться от соперников за последнее место Топ-8. Поэтому пчел устроит ничья этих команд. И победа над "Шахтером". Опять каждая пара так или иначе влияет и на нашу единую команду в еврокубках.