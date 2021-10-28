110-летие киевского футбола: прошло вручение почетных наград

27 октября в Министерстве молодежи и спорта Украины состоялись торжества по случаю вручения государственных наград и ведомственных наград футбольному активу города по случаю 110-летия киевского футбола.

Этим мероприятием Ассоциация футбола Киева начала чествование выдающихся киевских футболистов, тренеров, футбольных организаторов, которые внесли значительный вклад в развитие футбольной отрасли столицы Украины.

Открывая торжества, Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт поздравил всех с юбилейной датой, поблагодарил их за преданность своему любимому делу, за тот вклад, который в течение многих лет они вносят в развитие киевского футбола, подготовку футболистов к юношеским, молодежным и национальным сборным командам из всех разновидностей футбола.

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Министр, вручая государственные награды, выразил уверенность в том, что грядущее поколение большой футбольной семьи города Киева и дальше будет достойно представлять футбол столицы Украины как во Всеукраинских так и международных соревнованиях. Он также отметил, что празднование более 120 специалистов киевского футбола наградами государственных и местных органов власти, общественных организаций – это признание их вклада и в целом Ассоциации футбола города Киева в развитие отечественного футбола.

Участников собрания также поздравили и вручили ведомственные награды глава Киевского отделения НОК Украины в г. Киеве Павел Костенко, первый проректор КНУФВД Мирослав Дутчак, председатель ЦР ФСО "Динамо" Виктор Корж и исполняющий обязанности начальника Управления по физическому воспитанию и спорту Минобороны Украины Григорий Сухорада.

Во время торжественного мероприятия было награждено:

Орденом "За заслуги" II степени

– КОЧЕТОВА Игоря Николаевича – главу ГС "Федерация футбола г. Киева".

Орденом "За заслуги" III степени

– ШАМИЧА Александра Николаевича – заслуженного работника физической культуры и спорта Украины, председателя Коллегии футбольных арбитров и инспекторов ГС "Федерация футбола г. Киева".

Медалью "За труд и победу"

– ГРЕСЬ Аллу Васильевну – заслуженного тренера Украины и Беларуси, тренера-преподавателя по женскому футболу ДЮСШ №16, главного тренера женской команды высшей лиги "Атекс" Киев.

Грамотой Верховной Рады Украины:

– ВЕРХМАНА Юрия Яковлевича – президента ОО "Спорт против наркотиков", главу Комитета футбола людей с ограниченными возможностями ГС "Федерация футбола г. Киева".

– ГОНЧАРУКА Василия Витальевича – заместителя председателя ГС "Федерация футбола г. Киева", главу ОО "Футбольная ассоциация женщин г. Киева".

– ЛИТВИЩЕНКО Владимира Петровича – главу ОО "Киевская ассоциация пляжного футбола", заместителя председателя Комитета студенческого, пляжного, футзала и мини-футбола ГС "Федерация футбола г. Киева".

– ХОБОТОВА Руслана Николаевича – главу ОО "Федерация футзала г. Киева", члена Исполкома ГС "Федерация футбола г. Киева".

– СКАРЬЕВА Александра Александровича – заслуженного работника физической культуры и спорта Украины, заслуженного тренера Украины, тренера ДЮФШ "Динамо" им. В.В.Лобановского", секретаря Ревизионной комиссии ГС "Федерация футбола г. Киева".

Почетной грамотой Кабинета Министров Украины:

– ДРОЦЕНКО Алексея Евгеньевича – заслуженного тренера Украины, тренера по футболу "ФК "Динамо" Киев".

– КАПИЧИНА Алексея Ивановича – директора СДЮШОР "Смена", главу Комитета детско-юношеского футбола ГС "Федерация футбола г. Киева".

– ПАВЛЕНКО Дмитрия Валентиновича – директора ДЮСШ "Атлет".

Благодарность Премьер – министра Украины:

– АЛЕКСЮКА Антона Николаевича – заместителя председателя ГС "Федерация футбола г. Киева", президента ОО "Футбольный клуб "Отрадный" Киев.

Почетной грамотой Минмолодежьспорта Украины:

– АНТИПЕНКО Ивана Назаровича – старшего тренера-преподавателя ДЮСШ №24 г. Киев.

– ВЕРХМАНА Юрия Яковлевича – президента ОО "Спорт против наркотиков", члена Исполнительного комитета ГС "Федерация футбола г. Киева".

– КЛИМЕНКО Тараса Андреевича – заместителя председателя Комитета арбитров и наблюдателей арбитража ГС "Федерация футбола г. Киева", арбитра по футболу национальной категории.

– КОСТЮКА Сергея Анатольевича – президента Футбольного клуба "Арсенал".

– ЛИТВИЩЕНКО Владимира Петровича – президента ОО "Киевская ассоциация пляжного футбола", заместителя председателя Комитета студенческого и пляжного футбола, футзала и мини-футбола ГС "Федерация футбола г. Киева".

– ПОВАРА Дмитрия Борисовича – главу Комитета по проведению соревнований ГС "Федерация футбола г. Киева".

– ПРУЧИНСКУЮ Анну Юрьевну – директора исполнительного ГС "Федерация футбола г. Киева".

– ТАРХАНОВА Виталия Соломоновича – президента Футбольного клуба "Юниор Спорт" Киев.

– ФЕДОРОВА Владимира Васильевича – тренера Футбольного клуба "Единство".

– ФИЛЕНКО Эдуарда Владимировича – заместителя директора ДЮСШ "Атлет", члена Исполнительного комитета ГС "Федерация футбола г. Киева".

– ХОБОТОВА Руслана Николаевича – главу ОО "Федерация футзала г. Киева", члена Исполнительного комитета ГС "Федерация футбола г. Киева".

– ЯСКАЯ Юрия Николаевича – члена Исполнительного комитета ГС "Федерация футбола г. Киева".

Благодарность Минмолодежьспорта Украины:

– БОГАТЫРЧУКА Ивана Николаевича – тренера Футбольного клуба "Локомотив" Киев.

– ГОРДИЕНКО Юрия Владимировича – тренера Детско-юношеского футбольного клуба "Арсенал" Киев.

– ЗОРЕНКО Юрия Владимировича – заместителя председателя Комитета арбитров и наблюдателей арбитража ГС "Федерация футбола г. Киева", арбитра по футболу Национальной категории.

– ЗАГОРОДНЕГО Юрия Ивановича – тренера Футбольного клуба "Смена" Киев.

– КОСЯНЧУКА Вячеслава Владимировича – директора Футбольного клуба "Сталь" Киев.

– КОКИ Павла Николаевича – директора Детско-юношеской спортивной школы "Победитель" Киев.

– КУЦЕВА Валентина Анатольевича – арбитра ФИФА.

– ЛАТИШЕВА Антона Витальевича – исполнительного директора ОО "Футбольная ассоциация студентов г. Киева".

– МАРЧИКА Александра Владимировича – арбитра по футболу Национальной категории.

– ПАРАДНИКОВА Виктора Александровича – главу Комитета делегатов ГС "Ассоциация футбола г. Киева".

– СЛЮСАРЕНКО Сергея Николаевича – директора Футбольного клуба "Столица" Киев.

– ЯСТРЕБИНСКОГО Евгения Ивановича – заслуженного тренера Украины, тренера по футболу ООО "ФК "Динамо" им. В.В.Лобановского".

Благодарность Министерства обороны Украины:

– ДЗЮБА Сергея Николаевича – вице-президента ГС "Ассоциация футбола г. Киева".

– ЗАГОРОДНЕГО Александра Ивановича – вице-президента ГС "Ассоциация футбола г. Киева".

– РУДОГО Виктора Богдановича – вице-президента ГС "Ассоциация футбола г. Киева".

Почетным знаком НОК Украины:

– БИБУ Андрея Андреевича – заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера Украины, многократного чемпиона и обладателя Кубка СССР.

– СВЕКЛА Леонида Иосифовича – заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера Украины, бронзового призера ХХI Олимпийских Игр.

– БЕЗСОНОВА Владимира Васильевича – заслуженного мастера спорта СССР, бронзового призера XXII Олимпийских Игр.

– ВЕРЕМЕЕВА Владимира Григорьевича – заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера Украины, бронзового призера ХХI Олимпийских Игр.

Знаком ФСО "Динамо" Украины "За заслуги":

– ХЛУСА Виктора Ивановича – президента ГС "Ассоциация ветеранов футбола г. Киева", вице-президента ГС "Ассоциация футбола г. Киева", Мастера спорта СССР международного класса.

– ИЩЕНКО Александра Алексеевича – заслуженного тренера Украины, директора Детско-юношеской футбольной школы "Динамо" им.В.Лобановского".

Знаком ФСО "Динамо" Украины "Почетный динамовец":

– ТЕРТИЧЕСКОГО Виктора Борисовича – вице-президента ГС "Ассоциация футбола г. Киева", руководителя городского штаба клуба "Кожаный мяч".

– СУКА Виктора Богдановича – главу Комитета футбола ветеранов ГС "Ассоциация футбола г. Киева".

Отличием Национального Университета физической культуры и спорта "За заслуги":

– ЗАБРОДА Василий Климович – вице-президент Ассоциации футбола г. Киева.

– КОЧЕТОВ Игорь Николаевич – президент Ассоциации футбола г. Киева.

– СТАРОВОЙТ Виктор Кондратьевич – первый вице-президент Ассоциации футбола г. Киева.

В свою очередь Президент Ассоциации футбола г. Киева Игорь Кочетов поздравил всех присутствующих со 110-летием Киевского футбола, поблагодарил присутствующих руководителей спортивных организаций за доверие и признание столичной футбольной семьи и за награды, которыми отмечен футбольный актив столицы Украины.