Нынешней осенью Федерация футбола Киева – лучшая в Украине – отмечает свое 110-летие.

Киевляне полюбили футбол, а знакомству с самой популярной в мире игрой они обязаны чехам. Весной 1900 года по инициативе Вацлава Кашпара, инженера завода Гретера и Криванека (в будущем – "Большевик"), состоялся показательный футбольный матч. Прошел он на площадке около стадиона на Сырце. И игра вызвала интерес у нескольких сотен зрителей.

Спустя некоторое время в Киеве появилась и первая команда "Юг". В ней вместе с чешскими работниками завода выступали и киевские гимназисты. Новая игра понравилась студенческой молодежи. В 1906 году профессора Политехнического института Николай Тищенко и Владимир Плотников создали команду "Политехники". Через год студенты уже тренировались на поле почти стандартных размеров. Забегая наперед напомню, что через много лет за сборную КПИ несколько матчей в чемпионате Киева провел студент Валерий Лобановский.

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В 1911 году 15 команд составили Киевскую футбольную лигу, дебютный матч в которой состоялся 1 октября. В нем встретились команды императорской Александровской и четвертой гимназии. Первыми чемпионами Киева, как и ожидалось, стала команда "Политехники".

Футбол в городе на Днепре становился все популярнее. В 1923 году Киевская лига насчитывала около 1000 игроков. Сильнейшими в то время были футболисты "Желдора".

13 мая 1927 года на киевском футбольном небосклоне взошла звезда "Динамо". Эта команда и стала футбольной визиткой Киева и Украины. 11 июля 1928 года динамовцы провели свой первый матч в Белой Церкви и уступили сборной этого города – 1:2, а через семь дней сыграли вничью (2:2) со своими одесскими одноклубниками. 1 сентября на поле Красного стадиона (нынешний НСК Олимпийский) киевляне уступили – 2:6 – своим московским одноклубникам.

Оба динамовских клуба были фаворитами первого чемпионата СССР, проводившегося в 1936 году. Киевляне в итоге завоевали свое первое "серебро", а в 1937-м стали бронзовыми призерами, при этом в полуфинале Кубка СССР уступив (1:2) динамовцам из Тбилиси.

А затем пошло-поехало. Киевское "Динамо" - 13-кратный чемпион СССР, 11-кратный серебряный и трехкратный бронзовый призер, девятикратный обладатель Кубка СССР. Киевский клуб – обладатель трех евротрофеев: Кубка Кубков 1975-го и 1986 годов, а также Суперкубка Европы-1975. И это далеко не все великолепные достижения клуба.

Киев подарил футболу многих знаменитых игроков, которые затем стали известными тренерами. Это коренные киевляне Валерий Лобановский, Олег Базилевич, Виктор Каневский, Анатолий Бышовец, Олег Блохин, Андрей Шевченко, Алексей Михайличенко. И это я не всех назвал…

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Согласитесь, футбол – самый популярный в Киеве вид спорта. И многое для его популяризации делает столичная федерация футбола во главе с президентом Игорем Кочетовым. Около 500 команд регулярно выступают в чемпионате Киева 12-ти возрастных категорий, регулярно тренируются и выступают в различных соревнованиях почти 28 тысяч киевлян. Это детские команды, школьные, студенческие, любительские, женские, команды ветеранов и по пляжному футболу. Федерация постоянно проводит турниры памяти известных футболистов: Евгения Рудакова, Виктора Банникова, Виктора Колотова, Валентина Белькевича. Проводятся конкурсы среди юных футболистов на призы Андрея Бибы, Владимира Мунтяна, Александра Шовковского. Призы победителям вручают их кумиры.

В центре внимания – "Ассоциация ветеранов футбола Киева" (президент Виктор Хлус), объединяющая бывших игроков, у которых забот хватает. Плодотворно работает Коллегия футбольных арбитров, которую возглавляет Александр Шамич. Она учредила уникальные для украинского футбола знаки отличия – "500 матчей в чемпионате Киева" и "1000 матчей за карьеру". Не забывают киевские арбитры своих коллег, которые покинули этот мир. Их команда регулярно участвует в традиционном Мемориале Николая Балакина, турнирах памяти арбитров ФИФА Анатолия Арановского и Александра Козаченко.

Так ли все гладко в работе Киевской федерации футбола? Да нет. Не хватает полей для проведения такого количества матчей, натянутые отношения с руководством УАФ… Также COVID-19 внес существенные коррективы в футбольную жизнь столицы. Но верится, что все наладится. Ведь без футбола Киев невозможен, как Святой Владимир без креста.

Здоровья и успехов вам, мои читатели. Любите футбол.