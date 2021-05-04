Фонд Бориса Колесникова организовал для участников Junior Hockey Cup экскурсию на фабрику 'Конти'

Продолжается турнир среди молодежных хоккейных команд Украины 2004-2006 г. р. Junior Hockey Cup, который проходит в Донецкой области. Мероприятие организовано Украинской хоккейной лигой, а Фонд Бориса Колесникова знакомит юных хоккеистов с уникальными историческими памятками, достопримечательностями и предприятиями Донецкой области.

4 мая благотворители устроили для клубов-участников Junior Hockey Cup популярную среди молодежи экскурсию – на фабрику "Конти" в г. Константиновка. Почти все ребята впервые стали гостями кондитерского производства и увидели, как "рождаются" сладости. Благодаря опытным специалистам и их увлекательным историям, 120 спортсменов ознакомились с процессом изготовления любимых с детства десертов, конфет, вафель, узнали некоторые секреты кондитерского искусства. Непосредственно на фабрике хоккеисты продегустировали продукцию торговой марки и увезли с собой сладости в качестве подарков.

"Нас всех переполняют невероятные эмоции! Это очень приятный бонус от Фонда – получить возможность посетить предприятие по производству лакомств, которые любишь всю жизнь! Лично меня впечатлили масштабы фабрики, объем выпускаемой продукции. А еще я понял одну крутую вещь – коллектив "Конти" работает на производственных линиях так же синхронно и слаженно, как и наша хоккейная команда на льду. Спасибо организаторам турнира за приятный досуг и знакомство с Донецким регионом. Теперь наша задача – уехать с победой!", – рассказывает Илья Беседин, игрок ХК "Дружба ХТЗ" (г. Харьков).

"Сегодня мы окунулись в далекое детство, когда впервые задумались, как делаются конфеты, получается шоколад. Исполнилась одна маленькая мечта – увидеть воочию эти процессы. Вечером у нас матчи, а первая половина дня, проведенная на фабрике "Конти", помогла расслабиться, получить позитивный настрой, немного развеяться. Спасибо организаторам Junior Hockey Cup за невероятную поездку. Наша цель – выиграть, теперь с новыми силами будем идти иди к ней", – добавляет Ярослав Андрийчук, игрок ХК "Белый Барс" (г. Белая Церковь).

Напомним, 5 мая Фонд Бориса Колесникова организует для участников турнира экскурсию в Святогорск. Там ребята побывают в Лавре, у памятника Артему, совершат прогулку на катере по Северскому Донцу.