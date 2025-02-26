FAVBET поддержал Медийный Кубок UA STEEL CUP Winter 2025

8-9 февраля 2025 года во Львове состоялся Медийный Кубок UA STEEL CUP Winter 2025, который объединил четыре ведущих медиафутбольных проекта Украины: RUH MEDIA TEAM, IGNIS, PROFAN и ARMAT. Партнером соревнования выступила компания FAVBET, которая активно поддерживает развитие медиафутбола в стране.

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Турнир собрал многочисленных звезд украинского футбола и шоу-бизнеса. Среди тренеров, участников и зрителей присутствовали такие известные личности, как Артем Милевский, Александр Алиев, Николай Морозюк и Михаил Кополовец. Также мероприятие посетили популярные украинские блогеры и селебрити.

В рамках Кубка состоялась церемония награждения MEDIA FOOTBALL AWARDS, где подвели итоги 2024 года и отметили лучших в сфере медиафутбола.

В финальном матче RUH MEDIA TEAM победила ARMAT, став чемпионом турнира. Третье место занял PROFAN, а четвертое — IGNIS.

С 2024 года FAVBET является официальным партнером трех из четырех проектов-участников турнира: RUH MEDIA TEAM, IGNIS и ARMAT. Это партнерство способствует развитию медиафутбола и популяризации спорта среди молодежи.

В FAVBET отмечают: "Медиафутбол в Украине демонстрирует невероятный потенциал, объединяя спорт, развлечения и медиа. Мы уверены, что это направление и в дальнейшем будет набирать обороты, привлекая все больше фанатов и способствуя развитию футбольной культуры в стране".

FAVBET продолжает поддерживать профессиональный и любительский спорт в Украине даже в условиях войны. Сегодня компания является одним из крупнейших спонсоров украинского футбола, а также партнером ряда национальных федераций, в том числе футзальной Favbet Экстра-Лиги сезона 24/25.