Донецкий 'Шахтер' инициировал процесс против FIFA в Еврокомиссии

В начале войны Шахтер публично обвинял FIFA в бездействии и требовал лишить Россию членства в мировой футбольной организации.

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Об этом изданию Reuters в Дохе (Катар) сообщил генеральный директор футбольного клуба "Шахтер" Донецк Сергей Палкин, пишет " Интерфакс-Украина ".

В ответ в июне 2022 года FIFA издало распоряжение остановить все контракты футболистов с украинскими клубами, в том числе с "Шахтером". В результате часть футболистов покинула клуб, не выполняя действующих на тот момент контрактов, что нанесло клубу ущерб 43 млн долларов.

"Были приняты меры по подаче этой жалобы в Европейскую комиссию, учитывая важность и зависимость "Шахтера" от осуществления торговли на трансферном рынке с игроками в рамках Европейского Союза, а также очевидное влияние решения FIFA на рыночную деятельность клуба в ЕС", - говорится в статье .

"Даже в эти самые трагические и отчаянные времена футбол предлагает облегчение, и мы надеемся, что как украинский клуб, нам разрешат нормально функционировать, чтобы доставить радость нашим болельщикам, игрокам и нашим семьям", - цитирует издание слова генерального директора клуба Сергея Палкина.

Напомним, "Шахтер" Рината Ахметова публично критикует FIFA с марта 2022 года из-за отказа ассоциации исключить из своего состава россия. Также FIFA проигнорировало призывы лишить участия в Чемпионате мира 2022 года соучастника агрессии Иран и отказала в видеообращении президенту Владимиру Зеленскому на финале Чемпионата мира 2022 года. Все эти действия FIFA вызвали резкую публичную критику украинского клуба, из-за чего между ассоциацией и Шахтером возник публичный конфликт, который продолжается до настоящего времени.