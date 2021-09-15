Бренд PokerMatch получил награду 'Лучшая маркетинговая кампания'

Популярный покерный бренд продолжает пополнять свою коллекцию трофеев в игровой индустрии

Во вторник на крупном международном гемблинговом форуме Ukrainian Gaming Week, который проходит в Киеве, состоялась церемония награждения лучших игровых брендов и компаний — UGW Awards.

Призы раздавались сразу в 13 номинациях, а среди претендентов были все лидеры игровой индустрии. Крупнейший покерный рум Восточной Европы PokerMatch не только попал в число номинантов, но и выиграл престижный трофей. Бренд победил в номинации "Лучшая маркетинговая кампания" благодаря яркой кампании "Покер — это твой спорт!".

Видео дня

Кампания "Покер — это спорт" стартовала в 2019 году вместе с амбассадором PokerMatch и самым успешным покеристом Украины Евгением Качаловым, а в 2020 году трансформировалась в "Покер — это твой спорт!".

"Я искренне убеждён, что этой кампанией мы действительно приносим индустрии пользу и задеваем в умах и сердцах людей важные струны симпатии", — говорит CEO PokerMatch International Руслан Бангерт. — Формирование спортивного образа для покера — это длинный путь. А финалом этого пути я вижу только признание спортивного покера олимпийским видом спорта!".

При этом бренд PokerMatch не только декларирует, но и демонстрирует на практике приверженность слогану "Покер – это спорт!". Компания проводит чемпионаты по онлайн-покеру, а также поддерживает крупные покерные live-серии.

В PokerMatch уверены, что покер — это игра мастерства. "Наша маркетинговая стратегия максимально ориентирована на покеристов. Компания пропагандирует принципы ответственной игры, и мы убеждены, что именно умения и навыки игрока в первую очередь позволяют добиться успеха в спортивном покере", — говорят в компании.

Бренд PokerMatch продолжает собирать престижные награды. Ранее компанию признавали "Лучшим румом для новичков", "Лучшим маркетингом в игровой индустрии", а также Best Poker Affiliate Manager на церемонии iGB Affiliate Awards в Лондоне.