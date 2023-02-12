Знаменитый украинский супертяж, побеждая по очкам, проиграл нокаутом впервые в карьере. Видео

Знаменитый украинский боксер Виктор Выхрист (11–1, 7 KO) потерпел первое поражение на профессиональном ринге. На вечере бокса на арене Alamodome в американском Сан-Антонио 30-летний уроженец Светловодска уступил техническим нокаутом Ленье Перо (9–0, 6 KO) из Кубы.

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С первых минут наш соотечественник захватил инициативу в ринге, прессингуя джебом. В ответ 30-летний кубинец постоянно атаковал по крпусу. В третьем раунде у Выхриста прошел левый хук, который заметно потряс оппонента.

Преимущество украинца становилось все четче, тот работал первым номером, набирая очки, в то время как оппонент старался действовать на контратаках. Развязка наступила в восьмой трехминутке.

Виктор пропустил комбинацию в голову и корпус, что стало шоком для украинского бойца. Он просто остановился, в то время как боец из Кубы продолжал атаковать. В избиение вмешался рефери, остановив поединок.

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