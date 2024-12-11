Знаменитый супертяж, которого били Усик и Кличко, приехал в Москву, заявив, что ему 'приятно'. Видео

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора (35-13, 23 КО) прибыл в Москву. Об этом он сообщил в своем Instagram, опубликовав фото с подписью: "Приятно вернуться в Москву".

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Чисора уже имеет насыщенный график – 8 февраля в Манчестере он проведет свой следующий бой против шведского боксера Отто Валлина. Поединок обещает стать непростым, ведь Валлин известен своим техническим стилем.

27 июля этого года Отто добыл сверх скоростную победу над нигерийцем Онориоде Эвариеме (20-5, 19 КО). Поединок на ринге Tropicana Hotel & Casino в Атлантик-Сити (США) завершился в 1-м раунде.

Британский боксер хорошо помнится за его выступления против украинцев Виталия Кличко и Александра Усика. Оба поединка завершились поражениями Чисоры, но он продемонстрировал устойчивость и характер.

На сегодняшний день Дерек продолжает выступать на высоком уровне, оставаясь одним из самых узнаваемых бойцов в тяжелом весе. Его следующее выступление привлекло внимание поклонников со всего мира.

Напомним, что 11 ноября 2020 года украинец Александр Усик победил Чисору и завоевал титул обязательного претендента по линии WBO в супертяжелом весе. Схватка завершилась единогласным решением судей – 117:112, 115:113, 115:113.

19 февраля 2012 года Виталий Кличко В Мюнхене (Германия) чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC 40-летний украинец Виталий Кличко защитил свое звание, победив единогласным решением тогда еще 28-летнего Дерека.

Чисора свой крайний бой провел в июле, в Лондоне на О2 Арене по очкам победив британского супертяжеловеса Джо Джойса (16-3, 15 КО).

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