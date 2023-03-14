Знаменитый российский боксер, рвавшийся на фронт, вместо Донбасса улетел в Африку есть торт с Бледанс

Бывший чемпион мира полутяжелого веса Денис Лебедев (32-3-0-1, 23 КО) стал участником нового шоу "Звезды в Африке", который выходит на российском "ТНТ". 43-летний боксер в одном из первых конкурсов вместе с украинской актрисой Эвелиной Бледанс должен был лицом сдвинуть кусок торта определенного веса.

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Такие развлечение титулованного россиянина вызвали бурную реакцию у его соотечественников. Лебедеву припомнили его готовность пойти на фронт убивать украинцев по мобилизации.

"Вот этот кадр, который так любил в берете и тельняшке щеголять, а почему он в Африке , а не на Донбассе?", "А я думал, богатырь давно на передовой", "Да, наверное, он думал, что самолёт на Донбасс летит, но проклятые, злобные натовские агенты обманули его и "вывезли" на шоу в Африку?" – стебутся юзеры.

Отметим, что Лебедев 21 декабря 2019 года без шансов проиграл свой первый бой после возвращения на ринг южноафриканцу Табисо Мчуну. После этого российский боец принял решение завершить карьеру.

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