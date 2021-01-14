Знаменитый российский боксер попался на допинге. Его бой отменен

Бывший трехкратный обладатель титула чемпиона мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) сдал положительный тест на допинг.

В крови знаменитого российского боксера обнаружен синтетический тестостерон. Бой Ковалева с узбеком Бектемиром "Bek Bully" Меликузиевым (6-0, 5 КО) отменен.

Ковалев попался на допинге Twitter журналиста Дэна Рафаэла

Поединок должен был пройти в качестве главного события на платформе DAZN в казино Fantasy Springs Resort в Индио, штат Калифорния, после того, как на этой неделе был перенесен из московских "Лужников" в связи ухудшением ситуации с COVID-19.

Ковалев сдал анализы допинг-офицеру Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA) 30 декабря в Лас-Вегасе, где он тренировался. 13 января Ковалев и его команда получили от VADA письмо с положительными результатами.

Сергей Ковалев BoxingScene.com

"Результаты IRMS (масс-спектрометрии изотопного соотношения) соответствуют экзогенному [извне] происхождению тестостерона и метаболитов", – говорится в письме, копия которого была получена BoxingScene.com.

В команде Ковалева отреклись от приема каких-либо препаратов.

"Сергей показывал себя чистым бойцом на протяжении многих лет, в течение которых его тестировала VADA. VADA заключила контракт на этот бой именно по его настоянию. Он утверждает, что намеренно не употреблял запрещенные вещества. Мы договорились, что его образцы будут проверены на загрязнение и попросим VADA проверить его пробу Б", – заявила промоутер Ковалева Кэти Дува.

37-летний Ковалев не дрался с тех пор, как проиграл титул чемпиона мира по версии WBO Канело Альваресу жестоким нокаутом в 11-м раунде 2 февраля 2019 года в MGM Grand в Лас-Вегасе.