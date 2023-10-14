Жена Александра Усика беременна 4-м ребенком. Фотофакт

Обладатель титула WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) вскоре станет отцом в четвертый раз. Промоутер Александр Красюк подтвердил информацию, что жена боксера Екатерина Усик беременна.

Отвечая на вопрос американских журналистов о том, как себя чувствует украинский чемпион, Красюк ответил, что с Усиком все в порядке и он начинает подготовку к поединку с Фьюри.

"Это самый большой бой в карьере, в его жизни", - цитирует промоутера ProBox TV.

Видео дня

Отметим, что за несколько недель до этого супруга Усика засветилась на крестинах ребенка Дениса Беринчика. На видео, которое выложил в Instagram один из гостей, четко виден выпирающий живот 35-летней Екатерины.

Отметим, что со своей женой Екатериной Александр познакомился еще в школе, а в 2009 году пара расписалась.

Самым младший ребенок (Михаил) у Усика родился в 2015-м. Елизавета родилась в 2010-м, а Кирилл в 2013-м.

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