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"Ждем назначения": Ломаченко светит чемпионский бой в России

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
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'Ждем назначения': Ломаченко светит чемпионский бой в России

Россиянин Заур Абдуллаев (20-1, 13 КО) ожидает назначения от Международной федерации бокса (IBF) боя с обладателем пояса организации в легком весе Василием Ломаченко (18-3, 12 КО). 30-летний уроженец Ставропольского края при этом рассчитывает организовать поединок в РФ.

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Об этом в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" заявил промоутер Абдуллаева Герман Титов. По его словам, IBF, должна заставить Ломаченко подраться с обязательным претендентом на его пояс, либо же лишить его украинца, если он откажется или примет решение завершить карьеру.

"Ждем назначения": Ломаченко светит чемпионский бой в России
"Ждем назначения": Ломаченко светит чемпионский бой в России

"Заур Абдуллаев на сегодняшний день является претендентом на бой за титул чемпиона мира IBF в легком весе. Сейчас нет никакого смысла искать варианты по другим версиям. Мы вместе с Зауром ждем решение IBF о назначении следующего поединка. Или организация назначает бой с чемпионом, – с Василием Ломаченко. Или, если чемпион решит карьеру закончить, а такие слухи есть, то Заур будет боксировать за звание чемпиона мира с кем‑то из рейтинга IBF. Локация поединка будет определяться в ходе переговоров, но мы, конечно, хотели бы, чтобы этот поединок прошел в России", – сказал Титов.

"Ждем назначения": Ломаченко светит чемпионский бой в России

Отметим, что 36-летний Ломаченко планирует вернуться в бокс в 2025 году, чтобы защитить свой титул. Двукратный олимпийский чемпион завоевал его в мае, победив техническим нокаутом в 11-м раунде Джорджа Камбососа в Австралии.

"Ждем назначения": Ломаченко светит чемпионский бой в России

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что Василий Ломаченко выставил на продажу свой дом в США и не планирует покидать Украину.

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