'Ждем назначения': Ломаченко светит чемпионский бой в России

Россиянин Заур Абдуллаев (20-1, 13 КО) ожидает назначения от Международной федерации бокса (IBF) боя с обладателем пояса организации в легком весе Василием Ломаченко (18-3, 12 КО). 30-летний уроженец Ставропольского края при этом рассчитывает организовать поединок в РФ.

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Об этом в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" заявил промоутер Абдуллаева Герман Титов. По его словам, IBF, должна заставить Ломаченко подраться с обязательным претендентом на его пояс, либо же лишить его украинца, если он откажется или примет решение завершить карьеру.

"Заур Абдуллаев на сегодняшний день является претендентом на бой за титул чемпиона мира IBF в легком весе. Сейчас нет никакого смысла искать варианты по другим версиям. Мы вместе с Зауром ждем решение IBF о назначении следующего поединка. Или организация назначает бой с чемпионом, – с Василием Ломаченко. Или, если чемпион решит карьеру закончить, а такие слухи есть, то Заур будет боксировать за звание чемпиона мира с кем‑то из рейтинга IBF. Локация поединка будет определяться в ходе переговоров, но мы, конечно, хотели бы, чтобы этот поединок прошел в России", – сказал Титов.

Отметим, что 36-летний Ломаченко планирует вернуться в бокс в 2025 году, чтобы защитить свой титул. Двукратный олимпийский чемпион завоевал его в мае, победив техническим нокаутом в 11-м раунде Джорджа Камбососа в Австралии.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что Василий Ломаченко выставил на продажу свой дом в США и не планирует покидать Украину.

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