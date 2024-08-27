'За Охматдет!' Чемпион мира по боксу из пушки поджарил российских оккупантов. Видео

Чемпион мира в легком весе по версии WBO Денис Беринчик (19-0, 9 KO) похвастался своей поездкой на позиции украинских военных на донецком направлении. У себя в Instagram 36-летний украинский боксер выложил видео, в котором стреляет по оккупантам из артиллерии.

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"Выстрел! За "Охматдет", – выкрикнул Беринчик перед залпом.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 мая в США Беринчик, который является олимпийским призером Лондона-2012, победил титулованного мексиканца Эмануэлем Наваррете (38-2-1, 31 КО), который владел поясом WBO во втором полулегком весе.

Напомним, что страна-террорист РФ в понедельник, 8 июля, нанесла комбинированный ракетный удар по Киеву, в результате чего было попадание в корпуса детской больницы "Охматдет".

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