За флаг не Украины: Ломаченко 'проперчили' карикатуристы

Знаменитый украинский боксер Василий Ломаченко получил очередную порцию критики за свой поступок на ринге 11 декабря в Нью-Йорке. После победы над ганцем Ричардом Комми 33-летний спортсмен из Белгорода-Днестровского взял флаг не Украины, а своего родного города.

На странице издания "Перец. Веселая республика" в Facebook появилась жесткая карикатура на Лому. На ней боксер изображен с красными женскими трусами в руках и кричащим: "Я представитель только своей жены". Тогда как болельщики в зал "Мэдисон Сквер Гарден" пришли с национальными стягами.

Видео дня

Впрочем, уже привычно, что знаменитый боксер не делает выводы после критики. Недавно Ломаченко обратился к фанатам снова с флагом Белгорода-Днестровского и выложил видео российского телеканала.

Напомним, на профессиональном ринге двукратный олимпийский чемпион выиграл 16 боев и в двух уступил по очкам. Свои чемпионские титулы он потерял осенью 2020 года в поединке с Лопесом, но в 2022-м надеется их вернуть.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Фанаты отходят от Ломаченко": чемпион Северной Америки раскритиковал появление Василия на ринге после боя с Комми без флага Украины.

Тем временем обидчик Ломаченко американец Теофимо Лопес объявил о кардинальном решении.