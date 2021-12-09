"Я бы взял 70 миллионов": отец Фьюри – об отступных для Джошуа за отказ от боя с Усиком

Отец и тренер чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри заявил, что не осуждает Энтони Джошуа за желание получить огромные отступные в случае отказа от боя с Александром Усиком. Джон Фьюри понимает бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA и WBO и советует взять деньги, если кто-то их даст.

Слова Фьюри-старшего приводит британское издание The Sun. 57-летний Джон спокойно отреагировал на предположение промоутера Эдди Хирна, что Джошуа готов позволить Фьюри биться с Усиком за 40 миллионов.

"Профессиональный бокс – это бизнес. Я действительно верю, что Энтони хочет провести реванш с Усиком, поэтому он и попросил 40 миллионов фунтов стерлингов. Я отнюдь не виню его. На его месте я бы попросил 70 миллионов!

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Эй-Джей хочет отомстить за свое поражение, и он на это способен. Но если найдется настолько большой дурак, чтобы выложить такую сумму, то пуcть платит. Если Джошуа получит разумное предложение, ничего не поделаешь, нужно его принять, а затем встретиться с победителем боя Усика и Фьюри", – порассуждал Джон.

Напомним, реванш британца и украинца ожидается в первой половине весны 2022 года.

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