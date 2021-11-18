Я армянин, родился в Азербайджане, но Украина – Родина, – чемпион мира по боксу

Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (20-0, 14 КО) признался, что всегда считал и считает Украину своей Родиной, несмотря на то, что он родился в другой стране. 34-летний боксер 20 ноября проведет защиту титула в поединке против Луиса Консепсьона из Панамы.

Артем является этничным армянином, однако родился в Баку, где до трех лет жил с родителями Затем в 1991 году из-за Карабахского конфликта семья Далакяна переехала в Запорожскую область.

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"Родственники мамы жили в Днепропетровске, мы со временем приехали к ним. У нас очень дружная семья. У меня есть старший брат, младшая сестра. Мы были маленькими и очень хорошо влились в Украину. В Запорожской области я ходил в украинский садик и в школу там же пошел. Для меня Украина – родина. Конечно, я армянин, родился в Азербайджане, но Украина – Родина. Рос с украинцами. Не чувствовал какого-то ущемления", – цитирует Далакяна tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Далакян в феврале прошлого года удачно провел защиту чемпионского титула, одолев Хосбера Переса (17-2 15 КО) по решению судей с результатом 118:110, 117:111, 117:111.

Как оказалось в этом бою Артем сломал правую руку. Инцидент случился в шестом раунде.