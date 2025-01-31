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Зверь из Украины, война не для угнетенных и удар от Брюса Ли: чем похожи Усик и его кумир Али, а в чем они полные противоположности

Елена Павлова
Бокс
11 минут
618
Зверь из Украины, война не для угнетенных и удар от Брюса Ли: чем похожи Усик и его кумир Али, а в чем они полные противоположности

Первый месяц зимы подарил миру двух величайших боксеров сверхтяжелого дивизиона – американца Мохаммеда Али и украинца Александра Усика. Очень знаково, что оба легендарных атлета родились 17 января, хотя и с разницей в 45 лет. И достигли таких высот, о которых другие могли только мерить, став кумирами миллионов, не смотря на все сложности, войны и отстранения.

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Неудивительно, что на протяжении всей карьеры Усика сравнивали с его невероятным кумиром, ушедшим в июне 2016 года после длительной борьбы с болезнью Паркинсона. Мы тоже решили посмотреть, что общего у украинца и американцев, а в чем они – полные противоположности.

Зверь из Украины, война не для угнетенных и удар от Брюса Ли: чем похожи Усик и его кумир Али, а в чем они полные противоположности
Зверь из Украины, война не для угнетенных и удар от Брюса Ли: чем похожи Усик и его кумир Али, а в чем они полные противоположности

АНТРОПОМЕТРИЯ. У украинцев и американцев есть тот же рост – 191 сантиметр, который совсем не поражает в современном сверхтяжелом дивизионе, где большинство бойцов под два метра и выше. Но, как демонстрировал Али полвека назад и Усик сейчас, один только рост не делает погоды, когда есть талант, техника и характер.

Также у Александра и Мохаммеда одинаковый размах рук – 198 сантиметров, что позволяет держать соперников на удобной дистанции. Также у них наблюдался примерно одинаковый вес. Али в среднем имел 95-98 кг, а максимально отмечено 107 кг. Усик больше всего набрал в реванш с Тайсоном Фьюри в декабре 2024 года – 102,5 кг.

Зверь из Украины, война не для угнетенных и удар от Брюса Ли: чем похожи Усик и его кумир Али, а в чем они полные противоположности
Зверь из Украины, война не для угнетенных и удар от Брюса Ли: чем похожи Усик и его кумир Али, а в чем они полные противоположности

СИЛА И СКОРОСТЬ. Хотя всем и известно, что удары Али были жалящими, он не обладал сильнейшими даже в своем поколении. Считается, что его принципиальные соперники Джордж Форман и Джо Фрейзер имели более мощные попадания. Али же называли самым быстрым супертяжем в истории, поскольку оппонентам было трудно добраться до Мохаммеда, тогда как он сам успевал изрядно помять визави.

По данным американских СМИ, у Али была такая же скорость удара, как и у мастера боевых искусств Брюса Ли – 1/20 доля секунды. Американский боксер изучил технику сверхбыстрых ударов Ли благодаря знакомству с мастером тхэквондо Джуна Ри, перенявшим секреты легендарного каратиста во время совместных тренировок.

Зверь из Украины, война не для угнетенных и удар от Брюса Ли: чем похожи Усик и его кумир Али, а в чем они полные противоположности

Что касается Усика, то его соперники сходятся во мнении, что украинец, несмотря на все свои таланты, также не имеет силы вырубить с одного удара. Так реагировал на свой нокаут британец Тони Белью: "Усик – крепкий и блестящий боец, но он – не самый сильный панчер. Он нокаутировал меня, потому что я был истощен: когда дело дошло до 8-го раунда, Усик просто добавил газа в тот момент и избавился от меня".

"Слушайте, у него не слабый удар, но он не такой панчер, как Деонтей Уайлдер. Он умеет нокаутировать, но я не сказал бы, что он самый лучший панчер, с которым я встречался. И не сказал бы, что он самый слабый", – оценивал Александра Тайсона Фьюри.

Зверь из Украины, война не для угнетенных и удар от Брюса Ли: чем похожи Усик и его кумир Али, а в чем они полные противоположности

А вот скорость украинца также не устают нахваливать, особенно отмечают его прыткие ноги, благодаря которым Усик, словно танцуя, может загонять в ринге любого соперника.

"Работа ног просто невероятная. Думаю, частично это врожденные данные: рефлексы, баланс и прочее. Но не только это. Ведь каждое его движение обдумано заранее. Так что это не только рефлексы, но и проделанная работа, хорошая школа. У него отличный джеб. Он не очень силен, но все время попадает тебе прямо в лицо", – признавал спарринг-партнер Усика, британский супертяж Девид Аллен.

Зверь из Украины, война не для угнетенных и удар от Брюса Ли: чем похожи Усик и его кумир Али, а в чем они полные противоположности

ТИТУЛЫ. И американец и украинец смогли стать олимпийскими чемпионами. Али победил на Играх-1960 в Риме, а Усик завоевал "золото" лондонской Олимпиады-2012, а затем станцевал свой фирменный гопак.

Зверь из Украины, война не для угнетенных и удар от Брюса Ли: чем похожи Усик и его кумир Али, а в чем они полные противоположности
Зверь из Украины, война не для угнетенных и удар от Брюса Ли: чем похожи Усик и его кумир Али, а в чем они полные противоположности
Зверь из Украины, война не для угнетенных и удар от Брюса Ли: чем похожи Усик и его кумир Али, а в чем они полные противоположности

Также Али дважды становился абсолютным чемпионом мира, однако в его эпоху на кону стояли всего два пояса, а не четыре, как это удалось Александру Усику. Первый раз это удалось американцу в 1964 году в бою с Сони Листоном, которого он победил техническим нокаутом в 7-м раунде и примерил титулы WBA и WBC.

Али – единственный боксер, которого шесть раз называли "Бойцем года" по версии журнала "Ринг", и он участвовал в большем количестве "Боев года", чем любой другой боец.

Зверь из Украины, война не для угнетенных и удар от Брюса Ли: чем похожи Усик и его кумир Али, а в чем они полные противоположности

Усик шесть лет спустя после олимпийского "золота" стал абсолютным чемпионом крузервейта, выиграв финал Всемирной суперсерии у россиянина Мурата Гассиева. Разобравшись в Москве со своей последней преградой, Александр стал Обладателем поясов WBO, WBC, IBF и WBA Super, а также Кубка Мохаммеда Али.

Зверь из Украины, война не для угнетенных и удар от Брюса Ли: чем похожи Усик и его кумир Али, а в чем они полные противоположности

Во второй раз украинец стал абсолютным чемпионом мира уже в сверхтяжелом весе, хотя во время перехода в Королевский дивизион мало кто верил, что с такими скромными габаритами Усик сможет добиться успеха. Но 18 мая 2024 года Александр сенсационно для многих победил Тайсон Фьюри и стал обладателем всех четырех основных поясов. А вот "Боксером года" по версии "Ринга" его называли пока дважды.

Зверь из Украины, война не для угнетенных и удар от Брюса Ли: чем похожи Усик и его кумир Али, а в чем они полные противоположности

СЕМЬЯ. Усик и Али – многодетные родители. Правда, до американца, помогшего появиться на свет девяти потомкам, Александру еще далеко. Украинец воспитывает двух девушек и двух мальчиков. Но в отличие от своего наш чемпион – однолюб.

Все его дети Усика родились в браке с эффектной крымчанкой Екатериной, с которой они познакомились еще в школе. Но и сегодня боец не устает признаваться ей в любви, хотя пара вместе уже 20 лет и успела пройти немало испытаний, в частности потеря дома после оккупации полуострова РФ.

Зверь из Украины, война не для угнетенных и удар от Брюса Ли: чем похожи Усик и его кумир Али, а в чем они полные противоположности
Зверь из Украины, война не для угнетенных и удар от Брюса Ли: чем похожи Усик и его кумир Али, а в чем они полные противоположности

А вот Али не смог послужить примером идеального семьянина. За спиной боксера было четыре брака и два внебрачных ребенка. Однако старшая дочь Лейла, пошедшая по стопам легенды, стала чемпионкой мира среди женщин, рассказывала, что чемпион был хорошим отцом.

"Он относился к любому незнакомому ребенку так, как и к нам – показывая всю свою любовь. Он был любящим отцом. Дал нам все, чего мы хотели. Теперь, когда у меня есть свои дети, я понимаю, что он нас баловал. .Все, что я помню – он постоянно обнимал и целовал нас и давал все, что нам вздумается.

Зверь из Украины, война не для угнетенных и удар от Брюса Ли: чем похожи Усик и его кумир Али, а в чем они полные противоположности
Зверь из Украины, война не для угнетенных и удар от Брюса Ли: чем похожи Усик и его кумир Али, а в чем они полные противоположности

РЕЛИГИЯ. Всем известно, что Усик – очень верующий человек, регулярно посещающий церковь. У него есть свои обряды до боя и после и за каждый свой успех он не забывает поблагодарить Бога. Как рассказывал Александр, вера пришла к нему еще в школе, когда он чуть не умер.

Во втором классе Усик сильно заболел: "У меня была двусторонняя пневмония – страшная болезнь. Врач сказала моей маме, что я могу не выжить. Я болел около года и почти все это время лежал в больнице – два месяца там, две недели дома. Бабушка водила меня в церковь, мне было интересно: я смотрел, слушал службу, мне нравился запах ладана, рассматривал иконы".

Зверь из Украины, война не для угнетенных и удар от Брюса Ли: чем похожи Усик и его кумир Али, а в чем они полные противоположности

Религиозным был и Кассиус Марселлус Клей, однако, родившись христианином, уже после перехода в профессионалы он избрал "Нацию Ислама" – афроамериканскую религиозную и националистическую организацию в США, основанную в 1930 году в Детройте на противопоставлении белому и американскому государству. Вероучение "НЕТ" сильно отличается от традиционного ислама, хотя опирались на его ценности. Основной целью организации являлось улучшение духовного, социального и экономического положения африканцев в США и мире. Но некоторые организации обвиняются в черном расизме и экстремизме.

Джимми Гленн (справа)

1964 Кассиус Клей стал членом "Нация Ислама" и после боя с Сони Листоном заявил о смене имени на Мохаммед Али. Кстати, именно из-за новой религии боксер покинул первую жену, официантку Сонджи Рой. Наставники Али из "Нации ислама" были озабочены его браком с немусульманской женщиной и привели к выбору между религией и женой. В январе 1966 года пара официально развелась.

ВОЙНА. Если Александр Усик после полномасштабного вторжения РФ в Украину вступил в ряды территориальной обороны Киевщины и в последние три года постоянно помогает военным, посещает их в госпитале и приглашает на свои бои, то Али в свое время не хотел иметь ничего общего с войной США во Вьетнаме .

Александр Усик в форме.
Александр Усик вступил в ряды территориальной обороны

Но, как говорится, есть нюанс. На Соединенные Штаты никто непосредственно не нападал, и они вели войну на другом континенте. В 1967 году Мохаммед Али отказался служить в вооруженных силах, так как считал, что "чернокожие, подвергающиеся притеснениям, не обязаны проливать кровь в захватнической войне, инициированной правительством США": "Я никогда не собирался ссориться с этим Вьетконгом. никогда не называли меня ниггером".

За отказ служить в вооруженных силах США будущую легенду лишили боксерской лицензии и титула чемпиона мира. Но спустя три года Али снова вернулся в ринг.

Зверь из Украины, война не для угнетенных и удар от Брюса Ли: чем похожи Усик и его кумир Али, а в чем они полные противоположности

РИФМЫ. В отличие он Усика Клей любил говорить обидные словечки своим оппонентам, чтобы разозлить их и вывести из себя. Он даже сочинял стихи, в которых высмеивал соперников и хвалил себя. Представители звукозаписывающей компании Columbia Records были так поражены его рифмованными выпадами, что в 1963 году решили выпустить аудиоальбом Мухаммада Али под названием "Я – величайший", в котором 21-летний боксер читал свои стихи под музыкальное сопровождение.

Зверь из Украины, война не для угнетенных и удар от Брюса Ли: чем похожи Усик и его кумир Али, а в чем они полные противоположности

Александр также умеет добротно рифмовать, посвящает стихи своим родным и близким Украине на борьбе своего народа. А еще во время выступлений за сборную он любил читать рэп со своими коллегами.

К примеру, в мае 2008-го во время финального вечера турнира на призы братьев Кличко Усик вместе с Георгием Чигаевым преподнесли сюрприз зрителям во Дворце спорта, исполнив собственную песню "Быть первым". А в 2018 году крымчанин подколол себя и свой английский, выпустив клип "I'm feel. I'm very feel".

Зверь из Украины, война не для угнетенных и удар от Брюса Ли: чем похожи Усик и его кумир Али, а в чем они полные противоположности

ФИНАЛ. Несмотря на свое предварительное заявление о завершении карьеры и видимую болезнь Паркинсона 10 октября 1980 года Али вышел на поединок с Лари Холмзом и проиграл, как и свой следующий и уже последний поединок 1981 против Тревора Бербика. На пенсии американец начал заниматься общественно-политической деятельностью на фоне прогрессирующей болезни Паркинсона, получил право зажечь олимпийский огонь Атланты-1996 и даже увидел собственный автобиографический фильм 2001-го.

Зверь из Украины, война не для угнетенных и удар от Брюса Ли: чем похожи Усик и его кумир Али, а в чем они полные противоположности
Мохаммед Али вместе с внуком Нико

Как собирается заканчивать свою карьеру Усик – пока неясно. Пока украинец владеет поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и журнала The Ring. 37-летний Усик выражал желание вернуться в тяжелый вес, однако сейчас об этом речь не идет.

Самым вероятным соперником Александра называется британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО), удерживающий титул Международной федерации бокса (IBF). Именно от этого титула украинца вынудили отказаться после первой победы над Фьюри.

Зверь из Украины, война не для угнетенных и удар от Брюса Ли: чем похожи Усик и его кумир Али, а в чем они полные противоположности

Свой взгляд на окончание эры Усика у неугомонного Шеннона Бриггса: "Усик – зверь, он ненормальный. Он необычный человек и незаурядная личность, поэтому с ним трудно драться. С таким парнем можно надеяться только на то, что он потеряет свою хватку, перестанет быть голодным. , потому что заработал денег и достиг всего. Это единственное, на что ты можешь рассчитывать с таким бойцом".

Зверь из Украины, война не для угнетенных и удар от Брюса Ли: чем похожи Усик и его кумир Али, а в чем они полные противоположности
Зверь из Украины, война не для угнетенных и удар от Брюса Ли: чем похожи Усик и его кумир Али, а в чем они полные противоположности

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Усик назвал самого опасного соперника в карьере.

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