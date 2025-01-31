Зверь из Украины, война не для угнетенных и удар от Брюса Ли: чем похожи Усик и его кумир Али, а в чем они полные противоположности

Первый месяц зимы подарил миру двух величайших боксеров сверхтяжелого дивизиона – американца Мохаммеда Али и украинца Александра Усика. Очень знаково, что оба легендарных атлета родились 17 января, хотя и с разницей в 45 лет. И достигли таких высот, о которых другие могли только мерить, став кумирами миллионов, не смотря на все сложности, войны и отстранения.

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Неудивительно, что на протяжении всей карьеры Усика сравнивали с его невероятным кумиром, ушедшим в июне 2016 года после длительной борьбы с болезнью Паркинсона. Мы тоже решили посмотреть, что общего у украинца и американцев, а в чем они – полные противоположности.

АНТРОПОМЕТРИЯ. У украинцев и американцев есть тот же рост – 191 сантиметр, который совсем не поражает в современном сверхтяжелом дивизионе, где большинство бойцов под два метра и выше. Но, как демонстрировал Али полвека назад и Усик сейчас, один только рост не делает погоды, когда есть талант, техника и характер.

Также у Александра и Мохаммеда одинаковый размах рук – 198 сантиметров, что позволяет держать соперников на удобной дистанции. Также у них наблюдался примерно одинаковый вес. Али в среднем имел 95-98 кг, а максимально отмечено 107 кг. Усик больше всего набрал в реванш с Тайсоном Фьюри в декабре 2024 года – 102,5 кг.

СИЛА И СКОРОСТЬ. Хотя всем и известно, что удары Али были жалящими, он не обладал сильнейшими даже в своем поколении. Считается, что его принципиальные соперники Джордж Форман и Джо Фрейзер имели более мощные попадания. Али же называли самым быстрым супертяжем в истории, поскольку оппонентам было трудно добраться до Мохаммеда, тогда как он сам успевал изрядно помять визави.

По данным американских СМИ, у Али была такая же скорость удара, как и у мастера боевых искусств Брюса Ли – 1/20 доля секунды. Американский боксер изучил технику сверхбыстрых ударов Ли благодаря знакомству с мастером тхэквондо Джуна Ри, перенявшим секреты легендарного каратиста во время совместных тренировок.

Что касается Усика, то его соперники сходятся во мнении, что украинец, несмотря на все свои таланты, также не имеет силы вырубить с одного удара. Так реагировал на свой нокаут британец Тони Белью: "Усик – крепкий и блестящий боец, но он – не самый сильный панчер. Он нокаутировал меня, потому что я был истощен: когда дело дошло до 8-го раунда, Усик просто добавил газа в тот момент и избавился от меня".

"Слушайте, у него не слабый удар, но он не такой панчер, как Деонтей Уайлдер. Он умеет нокаутировать, но я не сказал бы, что он самый лучший панчер, с которым я встречался. И не сказал бы, что он самый слабый", – оценивал Александра Тайсона Фьюри.

А вот скорость украинца также не устают нахваливать, особенно отмечают его прыткие ноги, благодаря которым Усик, словно танцуя, может загонять в ринге любого соперника.

"Работа ног просто невероятная. Думаю, частично это врожденные данные: рефлексы, баланс и прочее. Но не только это. Ведь каждое его движение обдумано заранее. Так что это не только рефлексы, но и проделанная работа, хорошая школа. У него отличный джеб. Он не очень силен, но все время попадает тебе прямо в лицо", – признавал спарринг-партнер Усика, британский супертяж Девид Аллен.

ТИТУЛЫ. И американец и украинец смогли стать олимпийскими чемпионами. Али победил на Играх-1960 в Риме, а Усик завоевал "золото" лондонской Олимпиады-2012, а затем станцевал свой фирменный гопак.

Также Али дважды становился абсолютным чемпионом мира, однако в его эпоху на кону стояли всего два пояса, а не четыре, как это удалось Александру Усику. Первый раз это удалось американцу в 1964 году в бою с Сони Листоном, которого он победил техническим нокаутом в 7-м раунде и примерил титулы WBA и WBC.

Али – единственный боксер, которого шесть раз называли "Бойцем года" по версии журнала "Ринг", и он участвовал в большем количестве "Боев года", чем любой другой боец.

Усик шесть лет спустя после олимпийского "золота" стал абсолютным чемпионом крузервейта, выиграв финал Всемирной суперсерии у россиянина Мурата Гассиева. Разобравшись в Москве со своей последней преградой, Александр стал Обладателем поясов WBO, WBC, IBF и WBA Super, а также Кубка Мохаммеда Али.

Во второй раз украинец стал абсолютным чемпионом мира уже в сверхтяжелом весе, хотя во время перехода в Королевский дивизион мало кто верил, что с такими скромными габаритами Усик сможет добиться успеха. Но 18 мая 2024 года Александр сенсационно для многих победил Тайсон Фьюри и стал обладателем всех четырех основных поясов. А вот "Боксером года" по версии "Ринга" его называли пока дважды.

СЕМЬЯ. Усик и Али – многодетные родители. Правда, до американца, помогшего появиться на свет девяти потомкам, Александру еще далеко. Украинец воспитывает двух девушек и двух мальчиков. Но в отличие от своего наш чемпион – однолюб.

Все его дети Усика родились в браке с эффектной крымчанкой Екатериной, с которой они познакомились еще в школе. Но и сегодня боец не устает признаваться ей в любви, хотя пара вместе уже 20 лет и успела пройти немало испытаний, в частности потеря дома после оккупации полуострова РФ.

А вот Али не смог послужить примером идеального семьянина. За спиной боксера было четыре брака и два внебрачных ребенка. Однако старшая дочь Лейла, пошедшая по стопам легенды, стала чемпионкой мира среди женщин, рассказывала, что чемпион был хорошим отцом.

"Он относился к любому незнакомому ребенку так, как и к нам – показывая всю свою любовь. Он был любящим отцом. Дал нам все, чего мы хотели. Теперь, когда у меня есть свои дети, я понимаю, что он нас баловал. .Все, что я помню – он постоянно обнимал и целовал нас и давал все, что нам вздумается.

РЕЛИГИЯ. Всем известно, что Усик – очень верующий человек, регулярно посещающий церковь. У него есть свои обряды до боя и после и за каждый свой успех он не забывает поблагодарить Бога. Как рассказывал Александр, вера пришла к нему еще в школе, когда он чуть не умер.

Во втором классе Усик сильно заболел: "У меня была двусторонняя пневмония – страшная болезнь. Врач сказала моей маме, что я могу не выжить. Я болел около года и почти все это время лежал в больнице – два месяца там, две недели дома. Бабушка водила меня в церковь, мне было интересно: я смотрел, слушал службу, мне нравился запах ладана, рассматривал иконы".

Религиозным был и Кассиус Марселлус Клей, однако, родившись христианином, уже после перехода в профессионалы он избрал "Нацию Ислама" – афроамериканскую религиозную и националистическую организацию в США, основанную в 1930 году в Детройте на противопоставлении белому и американскому государству. Вероучение "НЕТ" сильно отличается от традиционного ислама, хотя опирались на его ценности. Основной целью организации являлось улучшение духовного, социального и экономического положения африканцев в США и мире. Но некоторые организации обвиняются в черном расизме и экстремизме.

1964 Кассиус Клей стал членом "Нация Ислама" и после боя с Сони Листоном заявил о смене имени на Мохаммед Али. Кстати, именно из-за новой религии боксер покинул первую жену, официантку Сонджи Рой. Наставники Али из "Нации ислама" были озабочены его браком с немусульманской женщиной и привели к выбору между религией и женой. В январе 1966 года пара официально развелась.

ВОЙНА. Если Александр Усик после полномасштабного вторжения РФ в Украину вступил в ряды территориальной обороны Киевщины и в последние три года постоянно помогает военным, посещает их в госпитале и приглашает на свои бои, то Али в свое время не хотел иметь ничего общего с войной США во Вьетнаме .

Но, как говорится, есть нюанс. На Соединенные Штаты никто непосредственно не нападал, и они вели войну на другом континенте. В 1967 году Мохаммед Али отказался служить в вооруженных силах, так как считал, что "чернокожие, подвергающиеся притеснениям, не обязаны проливать кровь в захватнической войне, инициированной правительством США": "Я никогда не собирался ссориться с этим Вьетконгом. никогда не называли меня ниггером".

За отказ служить в вооруженных силах США будущую легенду лишили боксерской лицензии и титула чемпиона мира. Но спустя три года Али снова вернулся в ринг.

РИФМЫ. В отличие он Усика Клей любил говорить обидные словечки своим оппонентам, чтобы разозлить их и вывести из себя. Он даже сочинял стихи, в которых высмеивал соперников и хвалил себя. Представители звукозаписывающей компании Columbia Records были так поражены его рифмованными выпадами, что в 1963 году решили выпустить аудиоальбом Мухаммада Али под названием "Я – величайший", в котором 21-летний боксер читал свои стихи под музыкальное сопровождение.

Александр также умеет добротно рифмовать, посвящает стихи своим родным и близким Украине на борьбе своего народа. А еще во время выступлений за сборную он любил читать рэп со своими коллегами.

К примеру, в мае 2008-го во время финального вечера турнира на призы братьев Кличко Усик вместе с Георгием Чигаевым преподнесли сюрприз зрителям во Дворце спорта, исполнив собственную песню "Быть первым". А в 2018 году крымчанин подколол себя и свой английский, выпустив клип "I'm feel. I'm very feel".

ФИНАЛ. Несмотря на свое предварительное заявление о завершении карьеры и видимую болезнь Паркинсона 10 октября 1980 года Али вышел на поединок с Лари Холмзом и проиграл, как и свой следующий и уже последний поединок 1981 против Тревора Бербика. На пенсии американец начал заниматься общественно-политической деятельностью на фоне прогрессирующей болезни Паркинсона, получил право зажечь олимпийский огонь Атланты-1996 и даже увидел собственный автобиографический фильм 2001-го.

Как собирается заканчивать свою карьеру Усик – пока неясно. Пока украинец владеет поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и журнала The Ring. 37-летний Усик выражал желание вернуться в тяжелый вес, однако сейчас об этом речь не идет.

Самым вероятным соперником Александра называется британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО), удерживающий титул Международной федерации бокса (IBF). Именно от этого титула украинца вынудили отказаться после первой победы над Фьюри.

Свой взгляд на окончание эры Усика у неугомонного Шеннона Бриггса: "Усик – зверь, он ненормальный. Он необычный человек и незаурядная личность, поэтому с ним трудно драться. С таким парнем можно надеяться только на то, что он потеряет свою хватку, перестанет быть голодным. , потому что заработал денег и достиг всего. Это единственное, на что ты можешь рассчитывать с таким бойцом".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Усик назвал самого опасного соперника в карьере.

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