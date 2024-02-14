Вице-чемпион Украины по боксу пропал без вести

16-летний украинский боксер Назар Малинкин пропал в Ивано-Франковской области, сообщает Федерация бокса Украины. Обладатель "серебра" юниорского чемпионата Украины и победитель турнира Кужельного-2023 не выходит на связь с 7 февраля.

Молодой человек в этот день примерно в 15 часов вышел из дома в Коломыи и на сегодняшний день его местонахождение неизвестно.

Особые приметы: рост 165-170 см, спортивное телосложение, темные короткие волосы, карие глаза. Был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки. Имеет афроамериканскую внешность.

"Если вам что-то известно о местонахождении Назара или вы заметили похожего человека, пожалуйста, сообщите эту информацию обратившись по телефону: 068-777-0-112 или 102", - говорится в сообщении ФБУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!