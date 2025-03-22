Виталий Кличко выразил соболезнования в связи со смертью легендарного боксера

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко отдал дань памяти легендарному боксеру Джорджу Форману, скончавшемуся на 76-м году жизни. В своем сообщении он подчеркнул непоколебимую силу духа и решимость американца, а также его впечатляющие достижения.

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"Джордж Форман был человеком огромной воли и целеустремленности", – написал мэр Киева .

Он напомнил, что американский боксер стал олимпийским чемпионом в 1968 году, затем завоевал титул чемпиона мира в 1973-м, но уже через год потерял его. Однако Форман не сдался и спустя десять лет после завершения карьеры вернулся на ринг, чтобы вновь стать чемпионом. Причем сделал это в 45 лет, став самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе – этот рекорд не побит до сих пор.

Кличко подчеркнул, что был хорошо знаком с Форманом. "Джордж посещал мои и Владимира поединки в разных странах, а также работал комментатором на некоторых из них", – вспомнил он.

В завершение Виталий Кличко выразил соболезнования в связи с утратой, добавив: "Легенды не умирают".

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