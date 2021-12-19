Виталий Кличко: Усик всегда подчеркивает, что Крым – это Украина

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко считает, что болельщики несправедливо обвиняют Александра Усика (19-0, 13 КО) в отсутствии патриотизма. По мнению мэра Киева, Александр всегда демонстрировал свою проукраинскую позицию и всегда поднимал украинский флаг в ринге.

Кличко сакцентировал, что Усик всегда представляет Украину, несмотря на то, что Крым сейчас оккупирован и каждому человеку, имеющему украинский паспорт, на полуострове не сладко.

"Их выживают... Выдавливают. Саша всегда подчеркивает – я крымчанин, Крым – это Украина, я люблю Украину, я украинец. Может, кому-то не нравятся взгляды", – заявил Кличко в эфире программы "Рандеву з Яніною Соколовою", добавив, что возможно, он делает с политической точки зрения.

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В ответ на замечание Соколовой, что это влияние русской православной церкви, Кличко заявил, что он тоже крестил своих детей в Лавре.

"Сейчас меня можно разрисовать, как ва*ника. Так получилось, но ценности остаются четкие. Украина – независимое государство", – отметил Виталий Владимирович.

Как сообщал OBOZREVATEL, после победы Усика над британцем Тони Белью в ноябре 2018 года на страницах крымских пабликов разгорелся спор касательно родины спортсмена.

Сторонники оккупации Россией Крыма стали писать, что он не украинец, а именно крымчанин.

При этом они указывали на позицию Усика, который уходит от прямого ответа о том, признает ли он полуостров украинским или российским, отвечая, что "Крым - это Крым" и он принадлежит Богу.

В январе прошлого года Усик вышел из себя после вопроса о Крыме, "наехав" на журналистов за "такие собачьи вопросы".

В ноябре 2018-го Александр дал откровенное интервью, в котором вновь ответил на наболевший вопрос "Чей Крым?".

В апреле прошлого года Усик резко осудил декоммунизацию в Украине.

Кроме того, крымчанин заявил, что рассчитывал на перемены в нашей стране с приходом на пост президента Владимира Зеленского.