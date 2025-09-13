В России застрелили чемпиона Европы по боксу, который победил в финале украинца

В Омске убит 31-летний российский боксёр Ловари Михайленко – чемпион Европы среди юношей 2008 года. Его тело с огнестрельным ранением в голову нашли 10 сентября в собственной квартире, сообщают российские СМИ.

По данным следствия, трагедия произошла во время ссоры с 23-летним знакомым спортсмена. Конфликт закончился выстрелом из пистолета ТТ, после чего злоумышленник скрылся и попытался уехать в соседний регион. В тот же день его задержали в Новосибирской области, где в автомобиле нашли оружие и боеприпасы.

Подозреваемый признал вину и объяснил свой поступок оскорблениями в адрес его семьи. Прокуратура сообщила, что он отказался давать подробные показания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство", фигурант помещён в следственный изолятор.

Михайленко выступал в весовой категории до 68 кг и в 2008 году завоевал "золото" юношеского чемпионата Европы в Сербии. В решающем бою он победил украинского боксёра Беюкши Мамедова, до этого пройдя соперников из Хорватии и Турции.

